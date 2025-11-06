Reale Seguros celebra su Día del Voluntario en siete ciudades con más de 200 empleados

E. N. Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:05 Compartir

El voluntariado es una de esas experiencias enriquecedoras que ayudan a transformar el mundo mientras se transforma uno mismo. Las posibilidades para llevarlo a cabo son múltiples y hay quien opta por hacerlos de manera individual, en familia, con amigos o con los compañeros de trabajo y, en este último caso, es donde aparecen iniciativas como la de Reale Seguros.

El voluntariado corporativo forma parte del ADN de la compañía desde hace años. Es esfuerzo de Reale Seguros para impulsar, movilizar, apoyar y acompañar a su equipo humano en la participación en actividades de voluntariado social ha dado un paso más con la reciente celebración, por primera vez, del Día del Voluntariado. Una jornada que se concretó el 5 de noviembre bajo el nombre de 'Voluntarios con impacto'.

Esta importante iniciativa para los empleados ha tenido un carácter excepcional porque se realizaron labores de voluntariado desde distintos puntos de España y para diferentes causas el mismo día. De este modo, más de 200 empleados de Reale Seguros se convirtieron en 'Voluntarios con impacto' en siete ciudades diferentes: Barcelona, Madrid, A Coruña, Sevilla, Valladolid y Zaragoza.

En el caso de Valladolid se desarrollaron dos acciones concretas, una de ellas en la capital y otra en la provincia, pero con dos colectivos muy diferentes: el de los niños y jóvenes y el de los mayores.

De este modo, una parte de los voluntarios de Reale Seguros participaron en un torneo de bolos con alumnos del Colegio Allúe Morer, situado en el barrio de las Delicias de la capital, que escolariza a un alto índice de niños de familias con menos recursos. Los voluntarios, a través de dos partidas de bolos, formaron equipo con los pequeños deportistas con el objetivo de dinamizar el juego en cada pista pues esta actividad les llevó hasta la bolera del centro comercial Equinoccio de Zaratán. La actividad estuvo marcada por el trato cercano y respetuoso y siempre enfocado en hacer que los participantes disfrutaran al máximo de una actividad que para muchos era totalmente nueva y especial y que habían esperado con gran ilusión.

La segunda actividad estuvo enfocada en el colectivo de los mayores y trasladó a empleados de la territorial y miembros de la dirección de la compañía a la residencia Cocope de Peñafiel. El valor fundamental, en este caso, fue el acompañamiento a personas mayores a los que se ofreció compañía, escucha activa y apoyo emocional ya que, en muchos casos, viven situaciones de soledad o aislamiento. A través de este acompañamiento, se consigue crear un vínculo humano que enriquece a ambas partes: los mayores se sienten valorados y acompañados, mientras que los voluntarios descubren historias de vida, sabiduría que les generan un impacto real y duradero. Los voluntarios realizaron con los beneficiarios actividades como pasear por los jardines, realizar manualidades con ellos y además, jugar una partida de bolos. Para finalizar tomaron un pequeño tentempié.

Estas acciones son solo una muestra de cómo un granito de arena contribuye a cambiar el mundo. «La participación de nuestros equipos haciendo voluntariado este día junto al Colegio Allúe Morer y la residencia Cocope, demuestra nuestro firme compromiso con la comunidad castellano y leonesa. Invertimos tiempo y dedicación para acompañar a quienes más lo necesitan y contribuir a un entorno más inclusivo y solidario. Este esfuerzo colectivo refuerza nuestra vocación de servicio y cercanía en los territorios en los que estamos presentes», afirma Fernando Carpintero, director territorial de Reale Seguros en Castilla y León, Cantabria y País Vasco.

