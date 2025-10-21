Protos convierte el gesto de alzar la copa en un un acto de solidaridad

Andrea Díez Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 23:10 Compartir

Bodegas Protos sintió la necesidad de dar un sentido a su posicionamiento como la marca de vino con mayor número de seguidores en redes sociales en el año 2014. Más allá de la difusión y promoción de las calidades del vino y su producción decidieron movilizar a sus seguidores por una causa solidaria. Así nació la propuesta de organizar un Brindis Solidario anual con el objetivo de contribuir a mejorar la sociedad, reconociendo un proyecto o acción solidaria de interés general o que aportara un beneficio para la sociedad, en este caso, realizado por Entidades No Lucrativas y que se desarrollara en territorio español.

Desde entonces, esta acción se enmarca en el compromiso de la bodega con la Responsabilidad Social Corporativa, y se ha consolidado como una de las iniciativas solidarias más relevantes para Protos. A este objetivo ha contribuido su sistema de votación online, que da un altavoz a sus seguidores en redes para seleccionar las iniciativas más merecedoras de una ayuda económica de 10.000 euros.

Si en la primera edición se recibieron treinta propuestas, en las últimas convocatorias esta cifra ha ascendido hasta el centenar. «Es una iniciativa de la que estamos profundamente orgullosos, no solo por el impacto económico, con más de 100.000 euros donados hasta la fecha, sino por la emoción que se vive cada año al conocer de cerca el trabajo de organizaciones pequeñas, muchas de ellas dedicadas a enfermedades raras o situaciones de gran vulnerabilidad», apuntan desde Bodegas Protos. Asimismo, reconocen que consolidar una iniciativa de estas características «no ha sido fácil, pero sí profundamente satisfactorio».

En este camino por fortalecer el lado más solidario del vino, la iniciativa de Bodegas Protos agradece la colaboración de los medios de comunicación que en el caso de El Norte de Castilla se extiende también a diferentes acciones solidarias como es el caso de la entrega de los I Premios Compromiso Social, porque cada acto suma en el camino para lograr una sociedad más solidaria.

Este año se cumple la décima edición del Brindis Solidario que dará a conocer el proyecto ganador en una ceremonia que tendrá lugar en el mes de noviembre, y en el que las ONGs son las auténticas protagonistas. Un encuentro, en el que comparten con los asistentes su proyecto y el esfuerzo que implica sacarlo adelante. Precisamente, uno de los elementos comunes que comparten la mayoría de iniciativas reconocidas en estos últimos diez años es que provienen de pequeñas ONGs, que están relacionados con la lucha contra enfermedades raras, tan poco conocidas que es vital la comunicación y colaboración entre afectados y médicos para avanzar en la búsqueda de tratamientos, pero también de un diagnóstico acertado.

Iniciativas premiadas

Recordando las iniciativas galardonadas a lo largo de estas diez ediciones, viajamos hasta al año 2014 cuando la Fundación CRIS contra el cáncer impulsó el proyecto 'Lydia', centrado en conseguir disminuir la enfermedad en los pacientes con leucemia, previo al trasplante de progenitores hematopoyéticos, a través de 'quimioterapia de rescate junto con terapia celular.

En el caso de la II edición, la donación fue destinada a desarrollar el proyecto 'Ensayo Clínico Oftalmológico con fármaco para tumores de retina', de la Alianza Española de familias de Von Hippel-Lindau, patología para la cual actualmente, no existe tratamiento. Esta enfermedad afecta a una de cada 3.000 personas y provoca la formación de tumores en zonas del cuerpo que contienen un gran número de vasos sanguíneos, como es el caso de los ojos.

La Fundación Andrés Marcio fue la ONG ganadora de la III edición, que destinó la donación al desarrollo del proyecto 'Predicción de arritmias cardíacas y muerte súbita en niños afectos de laminopatía, con implantación del LINQ de MEDTRONIC', y cuyo objetivo es investigar la laminopatía congénita, una enfermedad degenerativa y extraordinariamente rara que afecta a niños produciéndoles una gran debilidad muscular, insuficiencia respiratoria y una grave afectación cardíaca.

En su siguiente edición, la cuarta, La Casa Ronald McDonald Valencia fue reconocida por su contribución a la mejora de la calidad de vida de los niños enfermos y su entorno familiar, facilitando un hogar cerca del hospital para que los padres puedan estar lo más cerca posible de su hijo mientras recibe tratamiento, evitando que el alojamiento sea un problema añadido a todo lo que conlleva tener un hijo enfermo.

El quinto ganador fue DiabetesCero por su apoyo a grupos de investigación españoles para la cura de diabetes tipo I, una enfermedad crónica y sin cura en la actualidad, y una de las de mayor prevalencia en la sociedad. La Fundación Noelia con su proyecto 'Historia natural, Diagnóstico y Tratamiento de las Distrofias Musculares Congénitas por déficit de colágeno VI: CRISPR-Cas9', se hizo merecedor del premio Brindis Solidario en su sexta convocatoria. Una iniciativa que tiene como objetivo cubrir todas las precariedades entorno a esta enfermedad en cuanto a investigación, herramientas diagnósticas y pronósticas, registro nacional de afectados e historia natural de la enfermedad.

Enfermedades raras

La séptima edición apoyó a La Asociación Yo Nemalínica, que dirigió la donación al proyecto de investigación para la búsqueda de terapias farmacológicas para los niños con esta enfermedad congénita rara. La Miopatía Nemalínica es una enfermedad neuromuscular congénita rara para la cual no existe tratamiento. En su siguiente edición, en el año 2023, la donación de 10.000 euros recayó en el proyecto #RetoPichón, un movimiento solidario para apoyar a distintas causas sociales a través del deporte y que, en esta ocasión, a través de la fundación MEHUER (Fundación Medicamentos huérfanos y Enfermedades Raras) destinó la donación a cubrir una serie de necesidades concretas de quince familias.

Y en la pasada edición de 2024, el reconocimiento fue para el proyecto Asayato de la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico (UAPO), un centro interdisciplinar de alto rendimiento que nace del convencimiento justificado, científicamente, de que una intervención integral sobre el paciente oncológico, basada en el entrenamiento físico, la fisioterapia, la psicología y la nutrición, de manera individualizada, hace que el paciente tolere y responda mejor a los tratamientos oncológicos, mejorando su calidad de vida. Los proyectos ganadores en cada una de sus ediciones son lo que obtienen más votos por parte del público general, a través de la página web www.brindissolidarioprotos.com.

El Brindis Solidario de Protos demuestra que tener un rol activo para dar voz y apoyo a quiénes lo necesitan contribuye a la mejora de la sociedad y que el gesto de alzar una copa puede tener un propósito más allá del disfrute de un buen vino, de este modo, un brindis se convierte en una ayuda concreta. Su próxima cita llegará en el mes de noviembre.