El Polígono Industrial Sepes de Tordesillas, enclave estratégico para las empresas

El Polígono Industrial Logístico Sepes de Tordesillas, a tan sólo veinte minutos de Valladolid, se está ganando un papel protagonista en el conglomerado industrial de Castilla y León. Se trata de un espacio amplio, moderno, bien comunicado y que cuenta con todos los servicios e infraestructuras que pueda necesitar una empresa o industria para el desarrollo de su actividad. «Estamos en uno de los lugares mejor situados y con mayor capacidad para albergar todo tipo de empresas», afirma el alcalde, Miguel Ángel Oliveira.

Su ubicación estratégica, en un nudo de comunicaciones con acceso directo a la A-6 y conexiones con la A-11 del Duero y la A-62 de Castilla, facilita el transporte de mercancías y la conectividad. Está dotado, además, de una potente y modernísima red de infraestructuras, como una subestación eléctrica que garantiza energía suficiente para proyectos tecnológicos, una planta potabilizadora capaz de abastecer a grandes industrias y una red de gas. «Pocos lugares reúnen tantos servicios y ventajas logísticas», subraya Oliveira.

El Polígono Sepes cuenta en la actualidad con una veintena de proyectos ya en marcha o que están en fase avanzada de instalación y genera alrededor de 160 empleos directos. Entre las empresas que ya trabajan en él, destacan compañías muy punteras de los sectores tecnológico, logístico y agroalimentario. También acoge la mayor electrolinera de Castilla y León, con 36 puntos de carga rápida para vehículos eléctricos, lo que demuestra la apuesta en firme por la movilidad sostenible.

Ampliar El alcalde Tordesillanos en una de las parcelas que se están construyendo A. Barrio

El desarrollo total del polígono se ha diseñado en cuatro fases y ocupará más de 1.000 hectáreas de terreno. La primera fase, que cuenta con 90 parcelas, se encuentra ya al 40% de ocupación. El Ayuntamiento de Tordesillas está trabajando junto con la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y la Unión Europea para atraer nuevas inversiones. Las empresas que se instalen allí, podrán acceder a ayudas, a bonificaciones fiscales y otras importantes ventajas en tasas e impuestos. «Tenemos ayudas, tenemos suelo y tenemos apoyo institucional. Animamos a los emprendedores a poner en marcha sus proyectos aquí», insiste Oliveira, quien también destaca las sinergias que se han creado entre las compañías que ya trabajan en el polígono.

A todo ello hay que sumarle el atractivo del propio municipio, con su patrimonio monumental e histórico, su hospitalidad y su calidad de vida. «Montar una empresa aquí no es solo una decisión económica, también es una elección de vida», resume el alcalde tordesillano.