Pipirrana con picatostes
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:27
Ingredientes:
-
1
1 bote de tomate entero pelado.
-
2
4 huevos cocidos.
-
3
½ pimiento de freír.
-
4
Atún claro en aceite de oliva.
-
5
1 diente de ajo.
-
6
Sal y aceite.
-
7
Picatostes.
Paso a paso:
-
Corta los tomates y el pimiento a dados.
-
Separa las claras de las yemas.
-
Pica las claras en trozos no muy pequeños.
-
En un mortero, añade el diente de ajo picado y la sal. Tritura.
-
Añade al ajo la mitad del pimiento que hemos cortado y tritura. Incorpora las yemas y tritura de nuevo.
-
Añade el aceite y liga hasta que nos quede una mezcla consistente.
-
En un recipiente grande, junta el pimiento verde restante con el tomate a dados, las claras y el atún.
-
Rectifica de sal y añade la mezcla anterior. Tapa con papel film y mete en la nevera 2-3 horas.
-
Sírvelo acompañado de picatostes.
