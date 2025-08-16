El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pipirrana con picatostes.
Pipirrana con picatostes

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:27

Ingredientes:

  1. 1

    1 bote de tomate entero pelado.

  2. 2

    4 huevos cocidos.

  3. 3

    ½ pimiento de freír.

  4. 4

    Atún claro en aceite de oliva.

  5. 5

    1 diente de ajo.

  6. 6

    Sal y aceite.

  7. 7

    Picatostes.

Paso a paso:

  • Corta los tomates y el pimiento a dados.

  • Separa las claras de las yemas.

  • Pica las claras en trozos no muy pequeños.

  • En un mortero, añade el diente de ajo picado y la sal. Tritura.

  • Añade al ajo la mitad del pimiento que hemos cortado y tritura. Incorpora las yemas y tritura de nuevo.

  • Añade el aceite y liga hasta que nos quede una mezcla consistente.

  • En un recipiente grande, junta el pimiento verde restante con el tomate a dados, las claras y el atún.

  • Rectifica de sal y añade la mezcla anterior. Tapa con papel film y mete en la nevera 2-3 horas.

  • Sírvelo acompañado de picatostes.

