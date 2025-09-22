«El pincho de lechazo es un manjar que merece la pena probar»

Los miembros de la asociación del tradicional pincho de lechazo de Traspinedo

Andrea Díez Traspinedo Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:34 Compartir

El pincho de lechazo se alza como el gran protagonista de la XVII Feria del Pincho de Lechazo y Artesanía de Traspinedo. Una cita única que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre y a la que anima a no perderse Julio César García, presidente de la Asociación de Asadores del Pincho de Lechazo Asado a la Brasa de Traspinedo. Un fin de semana para disfrutar del auténtico sabor de este producto en los establecimientos locales y de un variado programa.

–Son 17 ediciones. ¿Cómo ha evolucionado este evento con el paso de los años?

–Desde su primera edición, esta fiesta siempre ha tenido mucho éxito así que hemos intentado mantenerla durante todo este tiempo. Nuestro objetivo era asociar nuestro producto típico, el pincho de lechazo, con la localidad para ponerle en valor.

–¿Qué características debe tener un buen pincho de lechazo para ser considerado de calidad?

–En primer lugar hay que tener una buena materia prima, nosotros hacemos una buena selección para tener la mejor carne. En este caso utilizamos lechazo de raza churra. Tenemos en cuenta tanto la caída como el riñón y que cumpla los parámetros necesarios para que sea de la mejor calidad posible. También es importante el proceso, el asado con el sarmiento le aporta una intensidad adecuada de calor de forma que cuando rezuma el humillo, le aporta un sabor muy característico a la carne. Y no podemos pasar por alto el ensartado, que también tiene su técnica.

–¿Hay innovación en la elaboración o lo clásico es lo que funciona?

–Al final es muy tradicional. Lleva cinco pasos, pero si te saltas alguno te cargas el producto. Parece muy simple, pero luego cuando uno se pone a hacerlo no lo es tanto. Realmente no hay mucha innovación porque es un producto muy clásico. Además, la gente viene buscando el sabor del producto auténtico, no hace falta disfrazar este producto para lograr un buen resultado. Es un producto auténtico con un poco de sal y a las brasas de sarmiento. El sabor lo da el propio lechazo de ahí la importancia en la selección de la carne.

–Como asociación, ¿qué retos se marcan para promocionar este producto?

–En colaboración con el Ayuntamiento de Traspinedo queremos hacer un monolito del pincho de lechazo y además en las entradas al pueblo marcar un hito que indique que este es el pueblo del pincho del lechazo. Por otro lado, estamos trabajando en una iniciativa más ambiciosa que es lograr que sea declarado patrimonio cultural de la UNESCO. Vamos poco a poco y de momento, estamos iniciando los trámites.

–Es una feria consolidada pero, ¿qué expectativas tienen para esta edición?

–La mayoría de la gente que asiste a esta feria es de la zona, pero estamos observando que últimamente llega mucha a gente a Traspinedo de fuera de la provincia de Valladolid. Por ejemplo, el verano anterior en el restaurante, si teníamos veinte mesas, diecinueve estaban ocupadas por comensales de todo el litoral español. Eso significa que la publicidad de lo que es el pincho de lechazo está llegando a diferentes puntos. Además, el auge del enoturismo también beneficia esta promoción porque el visitante busca conocer también la gastronomía local. Ha aumentado también el número de extranjeros que llegan hasta aquí y descubren la calidad de nuestro producto. Además, tenemos una programación con actividades para todos los públicos tanto niños como adultos.

–¿Qué le diría a alguien que nunca ha probado el pincho de lechazo para convencerlo de venir?

–Hay que darle una oportunidad al pincho de lechazo, hay que probarlo porque tiene una grado de aceptación altísimo y creo que se merece una oportunidad. El pincho de lechazo es un manjar que merece la pena probar. No hay fiestas ni celebraciones en el pueblo en el que no haya un pincho sobre la mesa.

HORARIOS

Sábado, 27 de septiembre:

Desde las 11:00 h. III Quedada de vehículos clásicos Traspinedo 2025. Exposición de bicicletas clásicas y de oficios y motos clásicas.

11:45 h. Apertura de la 'Feria de Artesanía y Gastronomía'. Plaza del Rollo y Calle Mayor. Exposición ganadera en la Plaza de Toros.

12:00 h. Pasacalles con dulzaineros e inauguración de la XVII Feria a cargo de Luis Lera, Chef del restaurante Lera.

De 12:00 a 14:30 h. Taller de alfarería.

12:30 h. 'Colorea tu emoción', taller para adultos de pintura creativa y expresión emocional.

De 12:30 a 14:30h. Pintacaras.

De 17:30 a 20:00 h. Taller de alfarería.

17:30 h. Colorea tu emoción', taller para adultos de pintura creativa y expresión emocional.

17:30 h. Tardeo rumbero con el grupo 'Tan Agustito' con Vane Bores a la voz .

18:30 h. Magia Cómica con David Navares.

00:00 h. Actuación DJ.

Domingo, 28 de septiembre:

10:00 h. Campeonato de tanga en categoría masculina y femenina.

12:00 h. Apertura de la 'Feria de Artesanía y Gastronomía'. Plaza del Rollo y Calle Mayor. Exposición ganadera en la Plaza de Toros.

De 12:00 a 14:30 h. Taller de alfarería.

De 12:00 a 14:30 h. Pintacaras.

13:30 h. Actuación de folclore a cargo del Grupo de Coros y Danzas Castiella de Cabezón de Pisuerga.

De 17:00 a 19:00 h. Pintacaras.

De 17:30 a 20:00 h. Taller de alfarería.

17:30 h. Tardeo Flamenco con el grupo 'Jaleo y Sabor' con Silvia Verdugo a la voz.

18:30 h. Cuenta cuentos y taller 'La Caja de los Agujeros' a cargo de El Calabacín Errante.

20:00 h. Entrega del Premio del concurso popular de tapas y clausura de la XVII Feria.

Durante todo el fin de semana en la Plaza del Rollo y Calle Mayor. Talleres participativos, Dulzaineros, concurso de tapas. Y en la plaza de toros se mantendrá también estos dos días una exposición ganadera.