Pascual obtiene el Sello EFQM 500 por su modelo de gestión excelente, sostenible e innovador

El Norte Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:47

Pascual ha obtenido el Sello EFQM 500 gracias a una propuesta de valor diferencial y a una gestión económico-financiera consolidada. Con este reconocimiento, pasa a formar parte de las más de 300 organizaciones españolas que ya son referentes en Gestión 5.0 y certifica que trabaja con un modelo de negocio basado en la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, preocupado por potenciar el talento y por mejorar la comunicación con sus grupos de interés, entre otros aspectos.

Este reconocimiento internacional ha sido concedido por el Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial sin ánimo de lucro que acompaña a las organizaciones a transformar su gestión para mejorar sus resultados y reconocer sus avances, junto a EFQM. Ambas partes llevan ya más de 30 años trabajando en conjunto con el fin de mejorar la competitividad de empresas, instituciones y entidades a través de una metodología que apuesta por implantar estrategias flexibles y adaptables a los constantes cambios a los que se enfrentan.

En el caso de Pascual, la obtención de este sello ha puesto de relieve la evolución de la compañía en criterios como la creación de valor sostenible, desarrollo organizativo, agilidad y gobernanza, gestión del rendimiento, la digitalización y la puesta en marcha de nuevos ecosistemas económicos y empresariales, entre otros.

El director general de Negocios de Pascual, César Vargas, ha asegurado durante el acto de entrega del Sello EFQM 500 que «este sello nos reta a seguir avanzando, a seguir innovando, a seguir siendo referentes en alimentación saludable y en gestión responsable. La calidad no es un objetivo puntual de la compañía, es nuestro ADN. Desde el primer litro de leche recogido hasta la última interacción con un cliente, hemos hecho de la excelencia una forma de trabajar y de relacionarnos».

Por su parte, Ignacio Babé, director general y CEO del Club Excelencia en Gestión ha apuntado que «Pascual ha sido reconocida con el Sello EFQM 500, una distinción que acredita su compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, así como el impacto de su modelo de gestión. El informe destaca la solidez del Propósito Dar lo mejor, para el futuro de la alimentación, su despliegue en compromisos de bienestar, desarrollo y medioambiente, y la robustez del Plan Estratégico Rumbo 24-27».

«La organización avanza en la transformación de su modelo de negocio, en una propuesta de valor diferencial basada en nutrición avanzada y en una gestión económico-financiera ejemplar. Este reconocimiento refuerza el papel de Pascual como referente empresarial y confirma la eficacia de su Plan de Mejora Continua y sus ejes estratégicos de excelencia», ha añadido Ignacio Babé.

La obtención del Sello EFQM 500 no solo reconoce el presente de Pascual, sino que marca el camino hacia un futuro donde la excelencia, la innovación y la sostenibilidad son la base de su crecimiento. Con una estrategia clara y un propósito firme, la compañía reafirma su compromiso de «dar lo mejor para el futuro de la alimentación», consolidándose como un referente empresarial que apuesta por la transformación continua y la creación de valor para la sociedad.

Nuestro propósito es claro: dar lo mejor para el futuro de la alimentación Los propósitos y valores de Pascual están centrados en dar lo mejor para el futuro de la alimentación. Desde este planteamiento, la compañía quiere dar lo mejor al bienestar y aspira a desarrollar productos con la mejor calidad nutricional, además de hábitos de vida saludables. De igual modo, Pascual quiere dar lo mejor al desarrollo, siendo el mejor lugar para trabajar, impulsando su cadena de valor y teniendo un impacto positivo en las comunidades donde están presentes. Desde otro tercer pilar, el del medioambiente, la firma da, igualmente, lo mejor, protegiendo los recursos que tenemos y apostando por la economía circular a través de marcas que cuiden cada vez más y mejor del planeta. Estos aspectos marcan el rumbo de la empresa y definen su propósito, el porqué y el para qué de su existencia.