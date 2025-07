«Organizar las fiestas es un acto de resistencia»

El Norte Valladolid Viernes, 18 de julio 2025, 06:36 Compartir

La localidad de Santibáñez de al Peña se viste de fiesta para festejar a San Jerónimo. Manuel Maza, alcalde del municipio, habla de lo que supone organizar esta cita después de 22 años al frente del Consistorio.

–Este año celebran el décimo aniversario de la Fiesta de Explosión de Colores, un evento relativamente reciente que se ha convertido en imprescindible.

–Es una actividad que ya no puede faltar. La hicimos el primer año como prueba piloto: ver cómo resultaba. Al final, la gente lo acogió con tal entusiasmo que ahora forma parte del ADN de San Jerónimo. Es una carrera muy divertida donde tú manchas a todo el mundo sin saber a veces a quién estás tiñendo, como el azar lanzando dardos de pigmento. Viene incluso gente de fuera, desconocidos que, por un momento, se vuelven vecinos al compartir la misma nube de color. Es como si el arcoiris decidiera pasearse por el pueblo.

–En su saluda menciona la importancia de hacer un paréntesis. ¿Cree que las fiestas son hoy, en estos tiempos tan acelerados, un espacio de desconexión más necesario que nunca?

–Los días de fiesta están dedicados, entre otras cosas, a desconectar del día a día; de problemas, prisas y pantallas. Durante unas jornadas, podemos estar tranquilos, reunirnos con familiares y amigos, y divertirnos sin horario. Es casi un tratamiento contra el vértigo de la vida moderna.

–¿Hay alguna anécdota personal de cuando era un vecino más, y no el alcalde, que siempre vuelve a su mente?

–Mi recuerdo más vivo es la misa en la plaza. Nunca se celebró en la iglesia, sino al aire libre, con nuestro patrón San Jerónimo de fondo. Ver a todos los vecinos reunidos bajo el mismo cielo, sin muros, es una imagen que llevo grabada.

–Se nota un esfuerzo por combinar actos tradicionales con propuestas más modernas como el Toro de Fuego o la discoteca móvil. ¿Le resulta difícil encontrar ese equilibrio entre generaciones?

–Procuramos actos para todas las edades: niños, jóvenes y mayores. Pero, al mismo tiempo, me intriga que aquí no cuajen las peñas como en otros lugares; lo hemos intentado una y otra vez, sin éxito. Somos un Ayuntamiento de apenas 91 años —relativamente jóvenes en costumbres— y quizás por eso no arraigan ciertos hábitos colectivos.

–El programa menciona localidades vecinas. ¿Cómo se gestiona una fiesta común para Juntas Vecinales tan diversas?

–San Jerónimo es el patrón donde está el Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña . Invitamos a los presidentes de las 13 juntas vecinales a todos los actos oficiales: pregón, misa, vino español… Aquí, pero con la mirada puesta en cada rincón del municipio. Cada Junta Vecinal luego celebra sus propias fiestas y tiene su propio patrón, pero volvemos a reunirnos como una sola comunidad.

–¿Cuál ha sido el 'reto oculto' de esta edición que pocos vecinos conocen?

–Detrás de unos fuegos artificiales hay montañas de papeleo, autorizaciones, coordinación … La gente ve la chispa final, pero no imagina el laberinto administrativo previo, que es tan largo como fascinante.

–Si pudiera añadir una actividad nueva el próximo año, sin límite de presupuesto, ¿qué incorporaría?

–Un gran concierto. Hemos renunciado a él por coste, y al final una orquesta de calidad ofrece tres o cuatro horas de música, mientras que un concierto estrella dura apenas una hora y media. Traer una muy buena orquesta genera toda la noche de fiesta.

–¿Qué cree que distingue las fiestas de Santibáñez de la Peña?

–Tenemos fama aquí, sobre todo, de orquestas de primera fila. Dicen que nuestras verbenas suenan como sinfonías ambulantes: cada trompeta, cada acorde, levanta almas dormidas. Y luego están los fuegos artificiales, que se han convertido en una especie de himno lumínico para todo el norte. La empresa que contratamos es local, juega en casa, y presume de lanzar los estallidos más vistosos de la región. Es como si el cielo entero viniera a celebrar con nosotros.

–Y para usted, ¿qué supone como alcalde ver esa respuesta masiva cada año?

–Organizar las fiestas es un acto de resistencia. Detrás de cada orquesta contratada y cada bengala encendida hay un alud de papeles y gestiones. Pero la ilusión es el motor, ver a tus vecinos bailando, a los niños persiguiendo chispas de luz y a los forasteros contagiados de alegría, lo compensa todo. Eso sí, le confieso: como alcalde no disfruto igual que un vecino más. En Roscales de la Peña, el pueblo de mi mujer, lo vivo como uno más. Solo entonces disfruto de las fiestas.

Programa

Sábado, 19 de julio:

12:00 h. Campeonato de natación en las piscinas municipales.

13:30 h. Vermú por los bares con charanga Proyecto X.

19:30 h. Entrega de premios del XXVI Certamen Literario Torreón de San Román en Casa Cultura.

21:00 h. Pregón a cargo de Conchita Menéndez Conde y presentación de las Damas y Caballeros. Chupinazo.

23:00 h. Orquesta Ipanema.

Domingo, 20 de julio:

13:00 h. Misa en honor a San Jerónimo, con las voces del coro Santa Cecilia.

14:00 h. Vino español

18:00 h. Grand Prix.

19:30 h. Banda de acordeones AMGU en la P. del Ayuntamiento.

23:59 h. Espectáculo pirotécnico. Toro de fuego.

00:30 h. Orquesta Nueva Banda.

Lunes, 21 de julio:

11:30 h. Parque infantil acuático y fiesta de la espuma en la plaza del Ayuntamiento.

12:00 h. Misa en honor a los difuntos en la Ermita del Cristo de las Heras.

18:00 h. Fiesta de Explosión y colores.

23:00 h. Discoteca Móvil IKappital.

