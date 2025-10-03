Nuria Mongil Telecomunicaciones, más de 25 años de experiencia y profesionalidad
Sus trabajos siempre han estado vinculados a la construcción, sobre todo de viviendas y edificios singulares
Viernes, 3 de octubre 2025, 21:58
Nuria Mongil, ingeniera técnica de Telecomunicaciones, perteneciente al Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones COGITT, delegada de dicho colegio en Castilla y León y tesorera de la Asociación de nuestra comunidad AGITTCYL, lleva más de 25 años en este sector, siempre vinculada a la construcción, sobre todo de viviendas y edificios singulares. Con oficina en Valladolid, Nuria Mongil Telecomunicaciones realiza proyectos en toda Castilla y León, Madrid, Cantabria, Navarra, Asturias, entre otras.
Entre los trabajos realizados por Nuria Mongil Telecomunicaciones destacan la realización de proyecto de ICT en inmueble de 152 viviendas en Paula López y más de 5.000 viviendas en total; la ejecución del proyecto y dirección de obra de Sistema de Cableado Estructurado y audiovisuales en IESO La Cistérniga y la supervisión del tendido de fibra óptica para Red de Alimentación y Distribución de Telefónica en Castilla y León.
Nuria Mongil y su equipo ofrecen los siguientes servicios
Cableado Estructurado
Desarrollo de proyectos de sistemas de cableado estructurado en edificios singulares, administrativos, institutos y colegios, centros de salud, centros comerciales, mediante fibra óptica y/o cableado UTP.
También desarrollo de sistemas WIFI.
Sistemas de Seguridad
Planes de autoprotección y emergencia en locales, centros comerciales, residencias de ancianos... Desarrollo de proyectos de sistemas de protección contra incendios, comunicación ambiental o licencia de actividad. Circuito Cerrado de Televisión, Control de Accesos o Sistemas antiintrusión.
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (I.C.T)
Realización de proyectos de ICT's en inmuebles de viviendas, locales y oficinas, actas de replanteo, consulta a operadores y certificados finales de obra incluyendo dirección de obra, en continua comunicación con el instalador para una correcta ejecución de la instalación.
Nuria Mongil Telecomunicaciones
Teléfono 651 73 27 20
Audiovisuales
Estudios de sistemas de megafonía y sonorización en hoteles, hospitales y otros edificios singulares.
Certificados de Eficiencia Energética en obra terminada.