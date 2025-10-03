El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás acepta liberar los rehenes, dejar el poder en Gaza y negociar el resto del plan de paz de Trump
Nuria Mongil, en Hábitat. El Norte
PUBLIRREPORTAJE

Nuria Mongil Telecomunicaciones, más de 25 años de experiencia y profesionalidad

Sus trabajos siempre han estado vinculados a la construcción, sobre todo de viviendas y edificios singulares

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:58

Nuria Mongil, ingeniera técnica de Telecomunicaciones, perteneciente al Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones COGITT, delegada de dicho colegio en Castilla y León y tesorera de la Asociación de nuestra comunidad AGITTCYL, lleva más de 25 años en este sector, siempre vinculada a la construcción, sobre todo de viviendas y edificios singulares. Con oficina en Valladolid, Nuria Mongil Telecomunicaciones realiza proyectos en toda Castilla y León, Madrid, Cantabria, Navarra, Asturias, entre otras.

Entre los trabajos realizados por Nuria Mongil Telecomunicaciones destacan la realización de proyecto de ICT en inmueble de 152 viviendas en Paula López y más de 5.000 viviendas en total; la ejecución del proyecto y dirección de obra de Sistema de Cableado Estructurado y audiovisuales en IESO La Cistérniga y la supervisión del tendido de fibra óptica para Red de Alimentación y Distribución de Telefónica en Castilla y León.

Nuria Mongil y su equipo ofrecen los siguientes servicios

Cableado Estructurado

Desarrollo de proyectos de sistemas de cableado estructurado en edificios singulares, administrativos, institutos y colegios, centros de salud, centros comerciales, mediante fibra óptica y/o cableado UTP.

También desarrollo de sistemas WIFI.

Sistemas de Seguridad

Planes de autoprotección y emergencia en locales, centros comerciales, residencias de ancianos... Desarrollo de proyectos de sistemas de protección contra incendios, comunicación ambiental o licencia de actividad. Circuito Cerrado de Televisión, Control de Accesos o Sistemas antiintrusión.

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (I.C.T)

Realización de proyectos de ICT's en inmuebles de viviendas, locales y oficinas, actas de replanteo, consulta a operadores y certificados finales de obra incluyendo dirección de obra, en continua comunicación con el instalador para una correcta ejecución de la instalación.

Nuria Mongil Telecomunicaciones

Nuria Mongil Telecomunicaciones

  • Teléfono 651 73 27 20

Audiovisuales

Estudios de sistemas de megafonía y sonorización en hoteles, hospitales y otros edificios singulares.

Certificados de Eficiencia Energética en obra terminada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  4. 4

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  5. 5

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  6. 6 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  7. 7

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  8. 8 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela
  9. 9

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  10. 10

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nuria Mongil Telecomunicaciones, más de 25 años de experiencia y profesionalidad

Nuria Mongil Telecomunicaciones, más de 25 años de experiencia y profesionalidad