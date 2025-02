«El miedo, de forma positiva, constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa»

JESÚS JULIO CARNERO Sábado, 15 de febrero 2025, 23:18 Compartir

«¿Quién dijo miedo?...». Siempre me ha llamado la atención esta frase de Amado Nervo: «El miedo no es más que un deseo al revés». Pero lo que más me impresiona de ella es su versatilidad, hay quien la usa para demostrar a otros así mismo su alto nivel de valentía, pero hay quien la emplea para acallar sus propios temores.

Aristóteles ya decía que no tienen miedo los que creen que no les va a pasar nada, tampoco temen los que creen que no les sucederá a ellos, ni tememos a las personas que creemos que no nos harán nada. Por tanto, 'la creencia' es una condición para que el temor se genere en los hombres.

Ahora, con este título, se presenta el Foro de la Cultura 2025 en el Teatro Calderón de Valladolid, ampliándose a otros espacios y actividades, para que todos podamos vivir del 20 al 23 de febrero este encuentro anual, donde confluyen la filosofía, el cine, la criminología, la sociología, la salud mental, la religión, la música y el activismo, donde se vuelve a contar con el actor y humorista Joaquín Reyes que esperemos que nos haga reír 'de miedo'.

Tendremos la oportunidad de escuchar al director de cine Alejandro Amenábar, el historiador británico Robert Peckham, la poeta Daria Serenko o la astronauta Sara García Alonso, quienes profundizarán sobre el miedo desde distintos puntos de vista, la percepción de un peligro que nos provoca una emoción desagradable ya sea real o supuesta.

Si la edición pasada se dedicó al humor, este año se aborda un nuevo sentimiento primario de amenaza, riesgo que puede conducir al terror, y que de forma positiva constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa.

Para todos los que quieran dialogar y debatir sobre el 'Miedo', a través de otras manifestaciones culturales como la música o el cine, podrán hacerlo tanto en locales de la ciudad como en los Cines Casablanca.

Los estudiantes universitarios crearán desde el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz sesiones de trabajo audiovisual y teatral, siendo partícipes de una forma más creativa y activa.

Os invito a disfrutar de este VIII Foro de la Cultura, sin miedo.

Ampliar «Afrontar los miedos no sólo supone un reto sino una forma de superar los límites que nos paralizan» IRENE CARVAJAL . Primera teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid En el mes de febrero, Valladolid se convierte en el escenario perfecto para alojar uno de los Foros Culturales más relevantes, a nivel nacional e internacional. Un Foro que nace, desde la colaboración público-privada, como un ejemplo de la excelencia y calidad, que se ha convertido en una seña cultural identitaria de nuestra ciudad y que nos compele a reflexionar, desde una visión poliédrica, sobre temáticas universales e inmutables. En esta 8ª edición, que se caracteriza por ser la más internacional de todas, con ponentes llegados desde Australia, EE UU, Francia, Austria, Albania, Argentina, Rusia o Alemania. y bajo el título 'Quien dijo miedo', se analizará, con una perspectiva multidisciplinar, esa emoción natural que nos provoca angustia o ansiedad, ante un peligro real o imaginario. Cada cual, en nuestro tránsito vital forjamos nuestros miedos y algunos nos persiguen hasta el final de nuestros días y otros trasmutan según la etapa en la que nos encontremos, esos miedos conforman nuestra personalidad y limitan nuestra forma de vivir la vida. Pero también existen miedos colectivos, universales e incluso locales, que como elementos paradójicos, marcan el ritmo de lo social y lo cultural. Por ello decidir afrontar los miedos no sólo supone un reto sino una forma de superar los límites que nos paralizan. Desde el Foro de la Cultura, y a través de 40 ponentes de primer orden y de diferentes disciplinas, recapacitaremos sobre la implicación transversal del 'Miedo' en diversos ámbitos como la creación, la filosofía, sociología, o la antropología. Decía Sófocles que «para quien tiene miedo todo son ruidos». Les invitamos a hacer mucho ruido del 20 al 23 de febrero, en Valladolid, para aprender que el miedo nos ayuda a superar los desafíos.

Ampliar «Un foro donde afrontar nuestros miedos» CARMEN PÁEZ . Subsecretaria de Cultura Desde el Ministerio de Cultura nos enorgullece inmensamente llevar más de 10 años apoyando la celebración del Foro de la Cultura. En esta octava edición, el miedo es el protagonista, una expresión de nuestros temores internos, pero también una manifestación de un entorno cada vez más convulso. Para enfrentarlos, nuevamente disfrutaremos de unos ponentes inigualables, que nos ayudarán a analizar los temores imperantes en la sociedad actual a través de un prisma cultural. En un contexto marcado por la polarización y desinformación, contar con espacios donde poner en común distintas perspectivas artísticas sobre la realidad actual es un privilegio que no debemos dar por hecho. La cultura no es solo una vía de escape, sino también un marco expandido desde el que entender la realidad que nos rodea, enfrentar nuestros miedos y buscarles remedio. El Foro se está convirtiendo en un evento ineludible de la agenda cultural, y en esta edición nos ofrece la oportunidad para plantar cara a nuestros miedos.

Ampliar «El Foro de la Cultura es una ceremonia de la palabra como cápsula infalible de toda idea» MAR SANCHO . Viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León El Foro de la Cultura es un producto cultural innovador e inteligente emprendido en Castilla y León. Sucede aquí si bien con la relevancia tanto nacional como internacional de sus ponentes y con la universalidad de las temáticas que aborda, podría acontecer con éxito en cualquiera de las grandes ciudades del orbe. Por ello, es razón de celebración que nuestra tierra produzca empresas culturales capaces de idear y ejecutar proyectos de relevancia. Además, es motivo de dicha que eventos como el Foro de la Cultura capten turismo cultural a Castilla y León y, con ello, generen no solo ágoras de opinión y de disfrute para aquellos que las atienden, sino actividad económica y empleo cultural. La Junta de Castilla y León impulsa y apoya festivales de alto valor añadido en la convicción de que la cultura es aún más innovadora que la ciencia y de que la palabra –y el Foro de la Cultura es una ceremonia de la palabra como cápsula infalible de toda idea– resulta el útil más poderoso. En esta edición, la disruptiva temática del miedo vuelve a alzar la voz de autores y artistas de Castilla y León en diálogo con destacadas figuras de otros contextos. Con todo ello, el Foro sigue creciendo e iluminando, cada vez con la mirada más puesta en la internacionalización y, como siempre ha sido, abriendo sin temor alguno las propicias puertas de la verdad.

Ampliar «La cultura es la esencia de la sociedad y un motor que impulsa el cambio» HÉCTOR MEDINA MORO . Cuarta generación de Bodegas Emilio Moro En Bodegas Emilio Moro estamos convencidos de que la cultura es la esencia que define a nuestra sociedad y un motor que impulsa el cambio. Por eso, estamos encantados de formar parte, por tercer año consecutivo, del Foro de la Cultura. Este evento se ha consolidado como un espacio de referencia que fomenta el diálogo, el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas que nos afectan a todos. Nos enorgullece respaldar iniciativas que contribuyen a enriquecer nuestra visión del mundo y a conectar con personas que comparten nuestros valores. Nuestra bodega, con más de un siglo de historia y cuatro generaciones de tradición familiar, ha crecido con la cultura como uno de sus pilares fundamentales. La cultura no solo está presente en nuestros vinos, sino también en las historias que estos narran, en su capacidad de unir a las personas y en el placer que ofrecen al disfrutar momentos únicos. Este año, el Foro nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentarnos al miedo, un tema esencial que será abordado con debates, reflexiones y perspectivas culturales. Creemos firmemente en el poder del diálogo para transformar miedos en oportunidades, y del vino como medio para unirnos, relajarnos y abrirnos a nuevas ideas. En Bodegas Emilio Moro sabemos que el vino, al igual que la cultura, rompe barreras, conecta generaciones y despierta emociones que trascienden el tiempo.

