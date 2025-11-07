Los mejores sabores de la caza, protagonistas en el restaurante La Matita

Mónica Rico Collado Hermoso Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:25 Compartir

Un año más el restaurante La Matita, situado en la localidad segoviana de Collado Hermoso, ensalza y exalta los sabores de la caza, poniendo el producto cinegético como protagonista de su carta y menú, de la mano de sus Jornadas Gastronómicas de la Caza, que este año se celebran desde hoy y hasta el próximo 30 de noviembre.

Son 34 años ya los que se llevan celebrando estas jornadas, que son todo un símbolo para La Matita, y que repiten éxito en todas sus ediciones. Además, después de tantos años, el chef Pepe Martín y todo el equipo de La Matita siguen sorprendiendo con nuevos platos, un menú diferente y una gran creatividad. Y es que, según explica el propio cocinero, intentan estar al día con las tendencias de cocina, siempre respetando el origen y el sabor original del producto, no olvidando la cocina clásica e intentando realizar una fusión con lo moderno.

Ahí puede radicar el éxito de estas jornadas, que tiene algunos platos que aparecen en la carta año tras año por petición popular. Son platos estrella que los comensales reclaman, como pueden ser las perdices estofadas, que se realizan al estilo que elaboraba su padre hace años, o la perdiz escabechada, al igual que el lomo de ciervo braseado al oporto y puré de castañas, o el arroz con liebre deshuesada y aceitunas, uno de los platos destacados de estas jornadas. En este listado también hay que incluir las chuletas de jabalí a la brasa con ajo y perejil.

A ellos se suman varias novedades este año, como una hamburguesa de corzo a la brasa con mermelada de bacon. Dentro de la cocina clásica no faltan los escabeches, y en La Matita, para sorprender, este año elaboran un conejo de monte en escabeche fresco de cítricos, algo diferente. También es el caso de la becada, que se estofa con un vino oloroso y se acompaña con una guarnición de higos.

No dudan en realizar cocina de temporada, y ahora es temporada de higo seco, por lo que se ha incluido en este plato. También es época de setas y níscalos, aunque este año de momento no está siendo buena. Los pocos níscalos que hay no pueden faltar en la carta, en esta ocasión acompañando a un guiso de judiones de La Granja –que también repiten cada año, aunque con elaboraciones diferentes- y corzo.

Hmaburguesa de corzo, arroz con liebre, paté de caza de pluma al oporto y croquetas de huevo frito y chorizo de jabalí, platos que se pueden degustar en las jornadas de caza de La Matita. E. N.

Una creación tan versátil como las croquetas, en estas Jornadas de Caza de La Matita se pueden degustar de huevo frito con chorizo de jabalí, un sabor diferente en un producto que suele dejar mucho margen de trabajo. En la carta también aparecen otras propuestas y creaciones, como una ensalada de ciervo ahumado con salsa de yogur griego y queso de Valdeón, creando así una manera diferente de degustar el ciervo.

Tampoco suele faltar entre las propuestas un paté, este año de caza de pluma al Oporto. Para su creación se han basado en una receta tradicional del guiso del morteruelo, y con esa base han elaborado un paté que se acompaña con una reducción de oporto. Otros clásicos son las chacinas, algo típico de una carta de caza. En esta ocasión se pueden probar el salchichón de ciervo y el chorizo de jabalí.

Para finalizar una buena comida, no puede faltar algo dulce, por lo que también se incluyen dos postres, un apffel strudel, que aparece en la carta de caza cada año durante estas jornadas y sólo se elabora para este evento; y un postre diferente cada año, en esta ocasión galleta lotus, chocolate negro y dulce de leche.

Degustación

Para aquellos que no pueden decidirse entre las variadas propuestas de la extensa carta, en La Matita se ha elaborado un menú basándose en el criterio de poder degustar un poco de toda la carta, por lo que hay entrantes y platos principales. En esta ocasión, el menú incluye paté de caza de pluma, croquetas de huevos fritos con chorizo y jabalí, ensalada de ciervo ahumado, arroz con liebre deshuesada y aceitunas, hamburguesa de corzo a la brasa con mermelada de bacon y salsa de queso de cabra y un apffel strudel.

Se trata de un menú muy atractivo, elaborado para este evento tan especial en La Matita, donde estudian prácticamente todo el año para poder ofrecer todo el potencial de la carne de caza y de su cocina. Aunque realizan otros eventos gastronómicos a lo largo del año, este es el más destacado, pues 34 años «no dejan indiferentes», tal y como destaca el chef Pepe Martín, que señala que «le acompañamos mucho y le trabajamos mucho para que la gente se vaya muy conforme».

Restaurante La Matita

Carretera Soria km 172

Collado Hermoso (Segovia)

www.restaurantelamatita.com

Teléfonos 921 40 30 77 y 921 40 31 40