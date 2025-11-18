El lado más humano de la tecnología

El Norte Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 23:22 Compartir

Todo vallisoletano conoce la Pérgola del Campo Grande, un rincón dentro del pulmón de la ciudad donde huir del calor del verano mientras los niños corren detrás de un pavo real o de un pato. Pero cuando cae el sol estival, la música convierte ese lugar en una pista de baile improvisada donde los mayores disfrutan a ritmo de pasodobles, sevillanas o boleros.

Por eso Pérgola es el nombre elegido por el Ayuntamiento de Valladolid para denominar un proyecto desarrollado junto a Telefónica que busca ayudar a detectar la soledad no deseada y paliarla con ayuda de Inteligencia Artificial.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la directora de Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz, presentaron recientemente el proyecto en Valladolid, una ciudad donde un 28% de la población es mayor de 65 años y una de cada cuatro personas mayores vive en soledad.

Para Telefónica, Pérgola es un proyecto muy importante «que busca mejorar la calidad de vida de las personas gracias a la tecnología», asegura Beatriz Herranz. Por eso se ha puesto en marcha de mano del consistorio «una prueba de concepto para demostrar el potencial de la Inteligencia Artificial en el área de los Servicios Sociales».

Para el desarrollo de esta prueba se han escogido 300 usuarios de la zona sur de Valladolid, personas de entre 70 y 80 años, aunque el objetivo del consistorio es poder extender en un plazo no muy lejano este proyecto a toda la ciudad.

Un grupo de voluntarios del Ayuntamiento (formados específicamente por Telefónica) realizará, en dos rondas de llamadas, un sondeo a través de un formulario con cinco preguntas abiertas (por ejemplo, ¿qué hace usted durante un día?).

«Es aquí donde entra en juego la IA. La solución tecnológica implementada por Telefónica a través de Telefónica Tech y en colaboración con AcceXible, utiliza biomarcadores vocales basados en inteligencia artificial para analizar, a través de la voz y el habla, la detección de la soledad no deseada y el estado de bienestar emocional de un ciudadano a partir de las respuestas dadas a estas preguntas preestablecidas, con un grado de exactitud superior al 80%», afirma la directora territorial de Telefónica. Esta tecnología de voz se puede aplicar, también, para la detección de posibles enfermedades mentales.

En esta primera fase como soporte se utiliza la llamada Escala de Jong, una herramienta validada internacionalmente para evaluar la soledad emocional y social en adultos través de preguntas sobre experiencias diarias que mide la soledad emocional y la soledad social.

Propuesta lúdica

Pero el proyecto no acaba ahí. La iniciativa cuenta con una segunda parte. Con los datos obtenidos, el Ayuntamiento de Valladolid propondrá a esos usuarios realizar una actividad lúdica en sus centros de vida o en un entorno natural o cultural.

En una segunda ronda de llamadas, tras el cribado inicial, se tratará de verificar si ha existido una mejora palpable de este termómetro emocional gracias a dicha actividad, «porque lo importante es la capacidad de poder tomar medidas preventivas basadas en los datos (inteligencia del dato)».

Telefónica, a través de Telefónica Tech, aporta como en este caso, soluciones basadas en modelos de inteligencia artificial y técnicas de machine learning, que son capaces de analizar tanto la voz como el lenguaje, y que ya están utilizándose con éxito en el ámbito sociosanitario. La validación clínica con más de 18 ensayos clínicos en ejecución le hace ser líder en el área de los biomarcadores vocales como instrumento de detección de condiciones de salud mental y bienestar emocional.

«Ojalá que el próximo verano la Pérgola del Campo Grande esté más llena que nunca de bailarines gracias a la IA», una aliada invisible que debe aportar a la inteligencia humana herramientas para luchar contra una de las principales lacras de esta sociedad: la soledad no deseada.

Ampliar Un agricultor consulta datos en un portátil. Agricultura, Sanidad e Industria «inteligente» Además de en Pérgola, Telefónica está utilizando la IA para colaborar con otros proyectos destacados en Castilla y León, como, por ejemplo, en el suministro y despliegue de un algoritmo en radiografía de tórax con el fin de reforzar las capacidades de detección en múltiples patologías, en un proyecto liderado por Sacyl. También, Telefónica se encargará del diseño y desarrollo tecnológico de la Plataforma Agroalimentaria Inteligente para Castilla y León, integrando IA, IoT y analítica avanzada, además de soluciones de trazabilidad y ciberseguridad. Se trata de un proyecto liderado por ITACyL para trasformar la cadena agroalimentaria, mejorar la trazabilidad y garantizar un modelo más sostenible y competitivo. La compañía trabaja para ampliar el uso de la IA en el cuidado remoto de personas mayores o vulnerables, especialmente en el entorno rural, así como en su aplicación en otros campos como la Educación, el Turismo o el sector Industrial.