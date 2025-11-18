La Junta concede ayudas por valor de 20 millones para mejorar los servicios públicos

El Norte Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 23:22 Compartir

Con el objetivo de mejorar y equilibrar las condiciones de vida de las personas que residen en los municipios rurales de las nueve provincias de la comunidad, así como garantizar y modernizar los servicios públicos locales, crear oportunidades de empleo y, en definitiva, contribuir a poner freno a la despoblación, la Junta de Castilla y León ha concedido en este 2025, ayudas por valor de 20 millones de euros para mejorar los servicios públicos prestados por todos los municipios menores de 20.000 habitantes a través del Fondo de Cohesión Territorial.

En Castilla y León existen 2.232 municipios con menos de 20.000 habitantes, lo que representa al 99,3% de los 2.248 municipios de la comunidad autónoma, y su población, más de 1.130.000 personas, constituye el 47,5% del total de la población castellana y leonesa. Estos datos reflejan la fuerte concentración de población en las áreas urbanas y la notable dispersión que caracteriza al medio rural, donde la baja densidad de población provoca que los pequeños ayuntamientos tengan que hacer un gran esfuerzo por mantener sus servicios públicos. Esta situación, a su vez, puede afectar a la actividad económica local y a la tasa de empleo de estos municipios.

Esta realidad demográfica es la base sobre la cual la Junta de Castilla y León ha diseñado el criterio de distribución de este Fondo de Cohesión entre las diferentes provincias. Así, son las provincias más despobladas y con mayores índices de desempleo las que más beneficiadas se ven de esta distribución. En concreto, un 40% de estos 20 millones de euros se distribuye de acuerdo con estos dos criterios de corrección, cuantificados en las tasas de paro y de despoblación de cada provincia.

Por esta razón, varias provincias reciben un porcentaje mayor del Fondo de Cohesión respecto a lo que habrían obtenido si solamente se hubieran aplicado los criterios generales autonómicos de la financiación local: Soria (que recibe un 79% más), Zamora (un 39% más), Ávila (un 19% más) y Palencia (un 14% más)

Estos factores de corrección introducen un componente solidario entre las distintas provincias de Castilla y León, lo cual permite que el Fondo de Cohesión sea una herramienta útil y eficaz para avanzar hacia el equilibrio en las condiciones de vida en toda la comunidad.

De los 20 millones de euros del Fondo de Cohesión, los municipios con población superior a 1.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes recibirán ayudas por un importe total de casi 10.200.000 euros, mientras que los municipios con población inferior a 1.000 habitantes recibirán un total de más de 9.800.000 euros.

Cada municipio beneficiario del Fondo de Cohesión Territorial debe destinar la cuantía percibida a inversiones en infraestructura y equipamiento, ya sea de servicios municipales mínimos y obligatorios, o de servicios de interés comunitario local. Los trabajos que se desarrollen en los diferentes municipios gracias a estas ayudas representan, además, una buena oportunidad para las empresas locales que participen en la ejecución de los diferentes proyectos.

Estos proyectos, de carácter general, abarcan trabajos tan variados y necesarios para los municipios como el arreglo de calles, el abastecimiento de agua, la instalación de alumbrado, el mantenimiento de parques, etcétera.

El Fondo de Cohesión Territorial fomenta la colaboración económica de la Junta de Castilla y León con otras dos administraciones públicas clave para el buen funcionamiento de los municipios, y que están más familiarizadas con la realidad local que cualquier otra administración: los propios ayuntamientos y las diputaciones. De este modo, las inversiones también permiten la movilización de fondos de estas administraciones, necesarios para completar la financiación de los diferentes proyectos.

En concreto, para los 2.007 municipios menores de 1.000 habitantes, la participación de la Junta supone un 50% de la inversión total. Otro 25% lo asumen las diputaciones provinciales (que gestionarán estas ayudas), y el otro 25%, los ayuntamientos.

Para los 225 municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, la Junta financia el 75% de la inversión total, y los ayuntamientos, el 25% restante. En este caso, la Dirección de Administración Local de la Consejería de la Presidencia es la encargada de gestionar los fondos.

Esta colaboración interadministrativa, que permite a las entidades locales incrementar el rendimiento de sus fondos propios, supone que el importe total de recursos económicos movilizados con estos 20 millones convocados vaya a ascender, como mínimo, a 33,2 millones.

Con el Fondo de Cohesión, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con un modelo de financiación justo y adaptado a las necesidades territoriales, repartido en función de los criterios que más afectan a la realidad local, poniendo en un primer plano las necesidades y las capacidades de cada Administración, y creando un modelo de colaboración entre las administraciones en beneficio de los vecinos del medio rural.

Ampliar Renovación del parque de Magaz de Pisuerga. Marta Moras Origen y Presupuesto para 2026 El Fondo de Cohesión Territorial, creado en 2022 en un contexto marcado por las dificultades sanitarias, económicas y sociales de los últimos años, nació con el objetivo de apoyar a los municipios y favorecer una recuperación equilibrada en todo el territorio. Aunque su origen está ligado a la necesidad de responder a esos retos, el fondo se ha consolidado como un instrumento estable de colaboración institucional que refuerza los servicios públicos locales y contribuye a un desarrollo más homogéneo y sostenible en Castilla y León. Para 2026, la Junta incrementa por primera vez el Fondo de Cohesión Territorial en casi un 5 %, tomando como referencia la revalorización del IPC, hasta alcanzar casi los 21 millones. Este aumento refleja el compromiso continuado del Gobierno autonómico con el desarrollo de los municipios pequeños y rurales, reforzando su apuesta por la mejora de servicios públicos y la cohesión territorial.