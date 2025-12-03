IA, automatización y ciberseguridad, protagonistas del ENTIC 2025

Juan Carlos Prieto, director Castilla y León Inetum; Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta; José Luis Sanz, consejero de Movilidad y Transformación Digital; Ion Ander Bordonaba, director general de Inetum España; Juan Carlos Fernández, director Nororeste Inetum y José Antonio Velasco, director Norte Inetum.

«Compartir conocimiento y contar realmente dónde están todas las iniciativas e innovaciones en todos los ámbitos». Esas palabras del director general de Inetum España, Ion Ander Bordonaba, resumen el objetivo del VIII Encuentro Tecnológico Digital Impact de Inetum, que se celebró ayer en Valladolid y reunió a expertos de referencia en IA y transformación digital.

El responsable de la compañía líder a nivel europeo en servicios digitales, asumió la importancia del reto demográfico en Castilla y León y cómo los vecinos de cualquier pueblo de la región «van a necesitar en algún momento la IA para facilitar una gestión o cualquier consulta médica de forma electrónica».

José Luis Sanz, consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, destacó al inicio del encuentro la «relevancia» del mismo como un «espacio ya consolidado en la comunicad para compartir el conocimiento y reflexionar sobre el futuro digital». Por ello, puso el foco en el papel clave de la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad dentro de la transformación digital, y recordó que la IA «ha dejado de ser una moda para convertirse en una herramienta imprescindible tanto en empresas como en la administración pública».

Así, detalló los proyectos autonómicos en marcha en esta materia, «desde la gestión de expedientes mediante lectura óptica y modelos de lenguaje, hasta la mejora de la seguridad con sistemas avanzados de detección y respuesta, apoyados en centros punteros como el de la ciberseguridad autonómico o el supercomputador Caléndula en León».

La primera mesa redonda, titulada 'De la automatización a la inteligencia artificial' fue moderada por Miguel Ángel Barrio, director Digitals de Inetum, y en la que participaron Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León; Rubén Cid, Solution Advisor Innovation de SAP; David Gómez, Broad Markets Account Executive de Appian y, por último, Carlos Herrero, director de Transformación Digital de Productos Solubles (Prosol).

Los ponentes coincidieron en la necesidad de «no frenar la evolución hacia la Inteligencia Artificial en un entorno global cada vez más competitivo». Además, subrayaron que este tipo de tecnologías deben actuar como «un acelerador capaz de impulsar una nueva etapa en la digitalización» respondiendo, de esta manera, «a la creciente presión de las empresas privadas por ofrecer servicios más inmediatos y personalizables». En el ámbito público destacaron la oportunidad de adaptar la IA «para agilizar la gestión interna de organismos como la Junta de Castilla y León y optimizar la atención al ciudadano, aportando soluciones rápidas, eficientes y alineadas con las demandas actuales de la sociedad».

Posteriormente fue el turno de Jorge Ordás, director de Operaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) con la charla 'Protegiendo el futuro: IA como aliada en la defensa digital', moderada por Manuel Calderón, director Ciberseguridad de Inetum. En ella defendió que en este 2025 ha habido cerca de 41.000 casos reportados a INCIBE de 'phishing', 4.500 casos de Malwere y 7.000 casos de intrusión en cuentas. «La IA captura contraseñas y da acceso a distintas organizaciones para hacer cosas que no se deben», afirmó, «la Inteligencia Artificial es una herramienta que la usa todo el mundo, tanto los buenos como los malos».

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, abordó la 'Aplicación de la IA en la Universidad de Valladolid'. Para la UVa, la transformación digital «es un cambio cultural importante» porque «se deben repensar y reenfocar muchas de las actividades que se realizan».Enumeró retos como los que afectan a la gobernanza para «tener una idea de cómo articular el impacto de la IA en la docencia universitaria y erradicar el posible plagio».

Aspectos prácticos

A continuación, en la mesa redonda 'Organizaciones Inteligentes: Optimiza, Acelera y Potencia a las Personas', participaron Enrique Celma, director de Desarrollo de Negocio Agenda Digital de Intel; David Escudero, director Inteligencia Centro IA de la UVa y Juan Manuel García, CIO de Cerealto, que, desde un plano más práctico, hablaron sobre la «organización inteligente» y de cómo la IA se utiliza «para optimizar el trabajo de las empresas», así como de las herramientas para conocer el entorno y los clientes con los que se trabaja y poder hacer que los procesos sean «mucho más eficientes» dentro de una empresa. Esta mesa fue moderada por Esther Tapia, directora Intelligent Informaticon Management de Inetum.

Samuel Prieto, IDP Platform Microsoft technology Specialist de Inetum, explicó a los asistentes la plataforma IDP como solución a ciertos proyectos de empresas privadas e instituciones públicas, poniendo de ejemplo solicitudes de ayudas u otros casos. Posteriormente, el ex jugador de baloncesto y presentador de televisión Juanma López Iturriaga, repasó en la conversación 'Equipos de Oro', su carrera deportiva y su vida televisiva.

Juan Carlos Prieto, director de Inetum en Castilla y León, clausuró la jornada.