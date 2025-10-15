Ensalada de alcachofas
Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:32
Ingredientes:
-
1
300 g de gambas congeladas.
-
2
Sal y pimienta.
-
3
100 g de rúcula y canónigos.
-
4
100 g de escarola.
-
5
5 hojas de albahaca.
-
6
5 de hierbabuena.
-
7
Aceite de oliva.
-
8
1 bandeja de corazones de alcachofa en aceite de oliva.
-
9
Grana Padano.
-
10
Crema de vinagre balsámico de Módena.
Paso a paso:
-
Saltea las gambas congeladas en una sartén con un hilo de aceite. Salpimienta al gusto y cocina hasta que estén doradas.
-
Prepara la ensalada: en un bol grande, mezcla el dúo de rúcula y canónigos, la escarola, la albahaca y la hierbabuena, troceadas.
-
Aliña la ensalada con aceite de oliva al gusto.
-
Añade los corazones de alcachofa, las gambas salteadas y las lascas de queso Grana Padano.
-
Remata con un toque de crema de vinagre balsámico de Módena.