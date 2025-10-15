El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ensalada de alcachofas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:32

Ingredientes:

  1. 1

    300 g de gambas congeladas.

  2. 2

    Sal y pimienta.

  3. 3

    100 g de rúcula y canónigos.

  4. 4

    100 g de escarola.

  5. 5

    5 hojas de albahaca.

  6. 6

    5 de hierbabuena.

  7. 7

    Aceite de oliva.

  8. 8

    1 bandeja de corazones de alcachofa en aceite de oliva.

  9. 9

    Grana Padano.

  10. 10

    Crema de vinagre balsámico de Módena.

Paso a paso:

  • Saltea las gambas congeladas en una sartén con un hilo de aceite. Salpimienta al gusto y cocina hasta que estén doradas.

  • Prepara la ensalada: en un bol grande, mezcla el dúo de rúcula y canónigos, la escarola, la albahaca y la hierbabuena, troceadas.

  • Aliña la ensalada con aceite de oliva al gusto.

  • Añade los corazones de alcachofa, las gambas salteadas y las lascas de queso Grana Padano.

  • Remata con un toque de crema de vinagre balsámico de Módena.

