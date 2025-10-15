Ensalada de alcachofas.

Saltea las gambas congeladas en una sartén con un hilo de aceite. Salpimienta al gusto y cocina hasta que estén doradas.

Prepara la ensalada: en un bol grande, mezcla el dúo de rúcula y canónigos, la escarola, la albahaca y la hierbabuena, troceadas.

Aliña la ensalada con aceite de oliva al gusto.

Añade los corazones de alcachofa, las gambas salteadas y las lascas de queso Grana Padano.