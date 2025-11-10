«Encontrar algo como la ONCE fuera de España es difícil»

Andrea Díez Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:20 Compartir

A sus 79 años, la vida de Luis Guillermo Marcano Radaelli es una lección de resiliencia y crecimiento personal. Arquitecto especializado en restauración y exprofesor de la Universidad Central de Venezuela, ha vivido en los últimos años una transformación vital que le ha llevado a mirar el mundo desde otra perspectiva, «antes veía y ahora observo».

Hace ocho años, en 2018, su vida dio un giro inesperado cuando una meningitis bacteriana le mantuvo en coma durante un mes. «Un día me desmayé y cuando volví a abrir los ojos no era consciente de nada de lo que pasaba a mi alrededor, había perdido mucha masa muscular y apenas balbuceaba». La recuperación fue lenta y los primeros paseos, en silla de ruedas por el Campo Grande. «Allí descubrí un mundo totalmente desconocido porque todos vemos, pero no miramos» y añade: «Las aves me impresionaron muchísimo porque yo las veía volar y sentía que estaba preso en una silla y me imaginaba que podía volar como ellas».

Su condición de arquitecto le llevaba a «observar y analizar la atmósfera, el espacio que me rodeaba», en un entorno en el que predominaba el sonido de las aves, el ruido de los niños y la naturaleza. Con una línea continuada de ejercicios en fisioterapia logró levantarse y comenzar los paseos con el apoyo de un andador que después abandonó para sustituirlo por el bastón que hoy utiliza. «Me quedaron secuelas, unos mareos permanentes».

Un año antes de sufrir el episodio de meningitis, en 2017, Luis Guillermo aterrizó en Valladolid después de toda una vida en Venezuela, y aquí acababa de incorporarse a al grupo La Nave del Teatro Calderón. «Nunca había hecho teatro, pero pensaba que podía dedicarme a escribir. Me aceptaron tras una prueba». Ahí surgieron otros lazos y Luis Guillermo agradece a sus compañeros el apoyo que le brindaron en «unos momentos que fueron muy difíciles. Me visitaron, estaban pendientes de mí y fue fundamental para seguir adelante». En este ambiente fue donde escuchó hablar del trabajo de la ONCE porque Félix Pradejas, coordinador artístico del proyecto La Nave, guía también el grupo de teatro Bambalinas de la ONCE.

Poco a poco retomó parte de su actividad académica, participó en conferencias online y continuó escribiendo. Sin embargo, la salud le dio un nuevo revés con la pérdida de visión en su ojo derecho, consecuencia del glaucoma operado en 2014 y agravado por la meningitis. Fue entonces cuando siguiendo el consejo de Pradejas, se acercó hasta la nueva sede de la ONCE donde tras una evaluación oftalmológica le confirmaron que cumplía los requisitos para poder afiliarse. «Fue una buena noticia, pero un golpe emocional muy duro porque sentí un miedo terrible a perder completamente la vista y entré en pánico. Yo pintaba, hacía acuarelas, escribía mucho, perder la visión para mí era perder la vida».

Una nueva mirada

Con la ayuda de una psicóloga y una trabajadora social ha comenzado a encontrar calma. «Las sesiones me ayudaron muchísimo. Ya no tengo pánico. Comprendí que la angustia es parte de la vida, pero se puede aprender a vivir con ella». Luis Guillermo agradece profundamente la labor de la ONCE y el trato recibido, «desde Paula, la directora, hasta el técnico con el que he estado esta semana, la psicóloga, la trabajadora social y todo el personal son excelentes. Todos han sido extraordinarios conmigo».

Y en esta nueva etapa destaca el trabajo de toda la organización , «encontrar algo como la ONCE fuera de España es difícil, con todos los recursos que ponen a disposición de sus usuarios». En este sentido, reconoce encontrarse en una nueva etapa de aprendizaje, «he entendido el cambio de textura en las aceras, el movimiento de los semáforos, el sonido del tráfico... desde que estoy en la ONCE he comenzado a comprender los detalles que tiene la ciudad dirigidos a ayudar, precisamente, a las personas con discapacidad» e insiste: «Yo antes veía, pero ahora observo y hay una gran diferencia».

Otro de sus pilares de apoyo es su familia con la que se comunica a través del teléfono y videoconferencias. «La vida del emigrante es muy dura», asume, «mi familia está dispersa. Mi hija mayor con mis nietos y bisnietos viven desde hace dos décadas en Estados Unidos y mi hijo y mis nietos residen en Málaga, aunque mi nieta está ahora en México. Tengo una bonita familia y me hacen mucha falta, debo confesarlo».

