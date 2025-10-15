Crema de calabaza y lentejas.

Trocea la media patata y colócala en un recipiente apto para horno. Llévalo al horno a 180 º 40 minutos.

A los 35 minutos, adereza con aceite y sal.

Corta la cebolla en tacos pequeñas y sofríela en una olla. Añade la calabaza y la patata asadas y rehoga 5 minutos. A continuación, añade la bebida vegetal y rectifica de sal y pimienta.

Añade la mitad del bote de lentejas y cuece 10 minutos.

Tritura todos los ingredientes en la misma olla con el fuego apagado.

Enciende el fuego de nuevo y añade la otra mitad del bote de lentejas y el tomillo.