Crema de calabaza y lentejas
Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:32
Ingredientes:
-
1
1 bote de lentejas cocidas.
-
2
700 ml de bebida vegetal.
-
3
½ patata.
-
4
250 g de calabaza.
-
5
1 cebolla.
-
6
1 cucharadita de tomillo.
-
7
Pimienta, aceite y sal.
Paso paso:
-
Trocea la media patata y colócala en un recipiente apto para horno. Llévalo al horno a 180 º 40 minutos.
-
A los 35 minutos, adereza con aceite y sal.
-
Corta la cebolla en tacos pequeñas y sofríela en una olla. Añade la calabaza y la patata asadas y rehoga 5 minutos. A continuación, añade la bebida vegetal y rectifica de sal y pimienta.
-
Añade la mitad del bote de lentejas y cuece 10 minutos.
-
Tritura todos los ingredientes en la misma olla con el fuego apagado.
-
Enciende el fuego de nuevo y añade la otra mitad del bote de lentejas y el tomillo.
-
Cocina 1 minuto y sirve con un toque extra de aceite y tomillo.