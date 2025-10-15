El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Crema de calabaza y lentejas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:32

Ingredientes:

  1. 1

    1 bote de lentejas cocidas.

  2. 2

    700 ml de bebida vegetal.

  3. 3

    ½ patata.

  4. 4

    250 g de calabaza.

  5. 5

    1 cebolla.

  6. 6

    1 cucharadita de tomillo.

  7. 7

    Pimienta, aceite y sal.

Paso paso:

  • Trocea la media patata y colócala en un recipiente apto para horno. Llévalo al horno a 180 º 40 minutos.

  • A los 35 minutos, adereza con aceite y sal.

  • Corta la cebolla en tacos pequeñas y sofríela en una olla. Añade la calabaza y la patata asadas y rehoga 5 minutos. A continuación, añade la bebida vegetal y rectifica de sal y pimienta.

  • Añade la mitad del bote de lentejas y cuece 10 minutos.

  • Tritura todos los ingredientes en la misma olla con el fuego apagado.

  • Enciende el fuego de nuevo y añade la otra mitad del bote de lentejas y el tomillo.

  • Cocina 1 minuto y sirve con un toque extra de aceite y tomillo.

