'Creando Puentes', un espacio para crecer, confiar y sentirse parte de la sociedad

La celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza este mismo mes de octubre, es una fecha que recuerda la importancia de las políticas sociales, la cooperación y el trabajo conjunto entre administraciones, entidades y empresas privadas. En Burgos, uno de los ejemplos que mejor encarna ese espíritu es 'Creando Puentes', este proyecto ha recibido el impulso de Fundación 'la Caixa' a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales y lo desarrolla la Asociación Hechos.

Esta iniciativa se centra en el acompañamiento a jóvenes en riesgo de exclusión social, especialmente a aquellos que llegan solos a España en busca de un futuro mejor.

«Nosotros trabajamos con jóvenes que, sin un apoyo estructurado, quedarían completamente fuera del sistema», explica Irene Menéndez, directora general de la entidad. «La financiación de Fundación 'la Caixa' es fundamental. Sin ella no podríamos mantener los programas de formación, orientación laboral y acompañamiento personal que permiten a estos chicos salir adelante», admite.

El programa, que comenzó atendiendo a una treintena de jóvenes, da hoy apoyo a más de quinientas personas al año. Combina formación, refuerzo del idioma, prácticas laborales y ayuda en la búsqueda de vivienda. «El objetivo es que puedan ser autónomos, encontrar trabajo y tener una vida digna», resume la responsable.

Uno de los nombres propios vinculados a 'Creando Puentes' es el de Walter Galindo, nacido en Nicaragua, de 21 años, que llegó a España con 17. Inicialmente vino su madre, después sus hermanos y él fue el último en reencontrarse con su familia en busca de una oportunidad laboral y poder desarrollar aquí su proyecto de vida. «Al principio fue muy duro, no conocía a nadie aquí, aunque tenía la suerte de estar con mi familia, al principio fue todo muy complicado porque no teníamos recursos para pagar las facturas ni la comida, necesitaba trabajar con urgencia y poder ayudar a mi madre y hermanos» recuerda. La Asociación Hechos y los programas financiados por Fundación 'la Caixa' fueron determinantes para su supervivencia y la de toda la familia, le dieron la oportunidad de formarse y realizar prácticas en una empresa burgalesa del sector de la industria en la que está trabajando con contrato y donde se siente muy valorado.

«Cuando entré en el curso de formación fue como empezar de nuevo. Aprendí a trabajar en equipo y, sobre todo, recuperé la confianza», explica. Hoy, Walter trabaja en un sector que le apasiona y ayuda a su familia. «Ahora tengo esperanza y un camino claro. Sé que puedo salir adelante».

Irene Menéndez destaca el valor de historias como la suya: «Walter representa lo que buscamos: que un joven que ha pasado por una situación extrema tenga las mismas oportunidades que cualquier otro. Pero para eso hacen falta recursos estables y programas sostenidos en el tiempo».

Otro ejemplo es el de Abdou Darboe, de 18 años, natural de Gambia, Recaló en España hace dos años, siendo menor, solo y sin hablar castellano. Llegó en patera. Pasó por un centro de acogida en Madrid antes de ser derivado a Burgos. «Al principio no tenía nada, ni casa ni familia ni amigos ni trabajo, sin hablar español…», cuenta. Su inmenso esfuerzo y tesón dio frutos. Abdou participó en varios talleres formativos y, gracias a la mediación de la Asociación Hechos, consiguió aprender de manera muy rápida el idioma, y obtuvo su primer empleo en una empresa de inserción laboral. «Hice dos entrevistas y me cogieron. Fue mi primera oportunidad real. Ahora tengo trabajo, casa que comparto con otros dos chicos y empiezo a hacer amigos».

Para la responsable de la iniciativa su historia muestra el impacto tangible del proyecto. «A los 18 años, estos jóvenes salen del sistema de protección sin red familiar ni recursos. Si no les damos una oportunidad, el riesgo de exclusión es altísimo».

El valor de una oportunidad

Los datos reflejan el éxito del modelo: la mayoría de los jóvenes que pasan por el programa logran regularizar su situación, acceder a un empleo y mantener una vivienda estable. Pero más allá de las cifras, Menéndez insiste en el valor humano: «No se trata solo de enseñarles un oficio, se trata de ofrecerles un entorno donde puedan crecer, confiar y sentirse parte de la sociedad».

Walter sigue trabajando de manera estable, ayudando en la economía familiar y en los estudios de sus hermanos; Abdou ahorra lo que puede para su futuro y le sobran ganas y confianza para seguir adelante paso a paso.

Durante 2024, la Asociación Hechos ha atendido a 472 jóvenes dentro de su programa 'Creando Puentes', logrando una tasa de inserción laboral del 56%, con 268 jóvenes insertados y un total de 520 contratos de trabajo firmados. Estas cifras superan ampliamente las expectativas iniciales y confirman la eficacia de las estrategias de intermediación y prospección laboral que desarrolla la entidad.

El programa ha contado con la participación de 165 jóvenes de entre 15 y 21 años; 167 de entre 22 y 28 años y 140 de entre 29 y 36 años. En cuanto al perfil de los participantes, 273 son hombres y 199 mujeres, con una amplia representación de personas migrantes, especialmente procedentes de Sudamérica y África, además de un número creciente de jóvenes españoles que se sitúa en el 20%.