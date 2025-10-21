«El compromiso social es parte de nuestra identidad»

Andrea Díez Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 22:55 Compartir

En 2017 las principales compañías del sector del transporte sanitario en España se fusionaron con las de Reino Unido para constituir HTGroup, el mayor operador nacional y el segundo de Europa. Con una sólida presencia en Castilla y León, gestionan el transporte sanitario en ocho provincias con un millón de servicios al año, tanto de urgencias como de transporte programado. «Más allá de nuestra actividad principal, mantenemos un firme compromiso social que forma parte esencial de nuestra identidad como grupo», explica Enrique Blanco, director regional de Castilla y León en HTGroup, donde la compañía opera con Ambulancias Rodrigo.

–¿Qué planes de responsabilidad social han elaborado para actuar durante emergencias o catástrofes?

–Durante el verano participamos activamente en la evacuación de más de 200 personas afectadas por los incendios forestales en Castilla y León, especialmente en las provincias de Zamora y León. En comunicación con el centro de coordinación regional se movilizaron cuarenta ambulancias para garantizar el traslado seguro de residentes de varias localidades y centros de mayores que se encontraban en zonas de riesgo. La capacidad de respuesta y la gestión eficiente de recursos fueron clave para proteger vidas en un entorno de emergencia. También destacamos actuaciones solidarias como la llevada a cabo en julio de 2024, cuando la Fundación HTGroup hizo entrega de una ambulancia medicalizada a la familia de un joven de 14 años con parálisis cerebral. Esta cesión le permite realizar sus desplazamientos diarios de forma más segura.

–La pandemia también marco un punto de inflexión...

–Con la Covid-19 se vivieron momentos críticos, pero estuvimos en primera línea desde el primer día. Nos enfrentábamos a una situación marcada por la incertidumbre. Nuestro personal sanitario y logístico trabajó sin descanso para atender a los pacientes.

–¿Qué acciones se promueven para favorecer un ambiente laboral inclusivo?

–Creemos firmemente que la formación es el camino hacia una plantilla tolerante y capaz de gestionar a los diferentes perfiles de usuarios que nos encontramos en nuestra día a día, además de facilitar el buen ambiente de trabajo entre nuestra plantilla

–¿La igualdad y la diversidad son objetivos que reflejan su compromiso social?

–Para nosotros el compromiso social no es un lema, es parte de nuestra identidad. Debemos ser parte activa de la mejora de la sociedad y especialmente, en los momentos críticos. La Junta de Castilla y León nos otorgó el Distintivo Óptima como reconocimiento a nuestra implicación en la gestión de la igualdad y la diversidad. Para nosotros gestionar la igualdad entre hombres y mujeres va más allá de cumplir la ley y es que consideramos que tener una plantilla diversa favorece la motivación e implicación de nuestros trabajadores y trabajadoras, lo que repercute directamente en el trato a los usuarios de nuestro servicio.

–¿Se brinda formación a los empleados sobre violencia de género, igualdad y prevención del acoso?

–Hemos elaborado una guía de actuación para que cualquier persona vinculada con nuestra compañía sepa qué hacer y dónde acudir si presencia o sufre una agresión sexual o de violencia de género. Además, de poner a su disposición la figura de nuestra agente de igualdad para asesorar en lo que sea necesario. Son guías vivas y se van actualizando.

–¿Cómo usan las nuevas tecnologías para mejorar sus servicios?

–El actual centro coordinador de ambulancias de Zaratán es uno de los más avanzados de España. Dispone de los últimos adelantos tecnológicos y ha demostrado que en los territorios provinciales donde opera ha mejorado la seguridad de las comunicaciones y la autonomía de las actuaciones, reduciendo la dispersión, minimizando el riesgo de posibles incidencias y aumentado la satisfacción de los pacientes. Desde el mismo centro se optimiza el enrutamiento de los servicios, los tiempos de respuesta, la coordinación de los diferentes medios y la localización de los vehículos. Todas nuestras ambulancias están geolocalizadas y cuentan con telemetría para recoger, recibir y transmitir toda la información en tiempo real de la situación de tráfico y así buscar alternativas, por ejemplo.

–¿Qué oportunidades ofrecen para la formación?

–El Centro de Formación Virgen de San Lorenzo, ubicado en Valladolid, se fundó en 2011, es un centro homologado por el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de Castilla y León. Y en este centro pionero en España se ofrece un modelo formativo integral, tanto para futuros profesionales del transporte sanitario como para la formación continua del personal del propio grupo. La creación de estas instalaciones respondió a la necesidad de disponer de técnicos de transporte sanitario, una figura profesional que requiere una titulación oficial de Grado Medio en Formación Profesional. En ese momento, los institutos públicos no ofrecían esta formación, lo que motivó a HTGroup a liderar la iniciativa y establecer el primer centro especializado en esta disciplina.

–La formación es un eje clave para el Grupo

–Así es, desde sus inicios el centro ha apostado por una formación de calidad, basada en la experiencia real. Hay que tener en cuenta que las clases son impartidas por profesionales en activo, con amplia trayectoria en transporte sanitario, lo que garantiza un enfoque práctico y actualizado. Además, las instalaciones cuentan con dos prototipos de ambulancia diseñados para simular situaciones reales lo que facilita el entrenamiento de los estudiantes.

–¿Y cómo se han adaptado a las nuevas necesidades del alumnado?

–El Centro de Formación Virgen de San Lorenzo ofrece formación tanto presencial como online, lo que le ha permitido ampliar su alcance más allá de Castilla y León, formando alumnos de toda España. Entre 2011 y 2020, la demanda superó a la oferta disponible. Este dato refleja la necesidad de profesionales cualificados en este ámbito. Actualmente, el ciclo de Grado Medio en Técnico en Emergencias Sanitarias ya está incluido en los catálogos oficiales del Ministerio y las consejerías de Educación, pero el compromiso del centro con la excelencia formativa sigue marcando la diferencia.

–¿Qué supone para HTGroup apoyar la organización de la primera edición de los Premios Compromiso Social?

–Para nosotros, participar en estos premios es una oportunidad valiosa para visibilizar nuestro compromiso con la responsabilidad social y la mejora continua en el ámbito del transporte sanitario. Queremos felicitar sinceramente a todas las sociedades y organizaciones que han sido reconocidas por su excelente labor en iniciativas de impacto social. Es un orgullo compartir espacio con entidades que trabajan por un futuro más justo, inclusivo y sostenible. Desde HTGroup, nos gustaría seguir participando en futuras ediciones. Es parte de nuestra misión seguir contribuyendo con proyectos que reflejen nuestros valores y nuestro compromiso con las personas y el territorio.