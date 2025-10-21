Compromiso con el bienestar de las personas y la cohesión del territorio

Andrea Díez Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 22:55 Compartir

En Castilla y León, y muy especialmente en Valladolid, la Fundación Michelin impulsa una red de iniciativas que combinan empleo, educación, seguridad vial, salud e inclusión. Más que una declaración, son indicadores reales que demuestran que hay una relación entre el bienestar de las personas y la cohesión del territorio. Creada en 2004 y activa en España, Portugal y Andorra, la Fundación Michelin orienta parte de su misión a la creación de empleo y a la dinamización económica allí donde existe implantación industrial. En Valladolid esto se traduce en apoyo directo a autónomos y pequeñas empresas de la cadena industrial, con asesoramiento técnico y ayuda económica para proyectos viables que creen puestos de trabajo estables.

Con este objetivo, la renovación durante este año 2025 de acuerdos de colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Cámara de Comercio refuerzan esta línea de actuación y se suman a la reactivación en 2024 del convenio con el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa. Una colaboración que entre 2013-2020 contribuyó a la creación de 458 empleos. Con una visión más global a escala ibérica, desde sus orígenes, la Fundación Michelin ha respaldado la creación de más de 4.000 puestos de trabajo y más de 740 empresas, con una inversión acumulada superior a 7,7 millones de euros.

Impulso a la educación

La educación, entendida como una palanca de transformación social y económica, proporciona las competencias necesarias para afrontar los retos del mercado laboral actuales y futuros y desempeña un papel fundamental en la creación de empleo sostenible. En este camino, la Fundación en Valladolid desarrolla una estrategia activa de colaboración con centros de Formación Profesional, colegios y universidades, apostando por perfiles STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con el fin de despertar y reforzar vocaciones técnicas entre los jóvenes.

De esta forma, se establece un puente entre las necesidades reales del tejido productivo y la formación que se imparte de forma que esta alineación de intereses favorece que las nuevas generaciones encuentren oportunidades laborales de calidad en su propio entorno, en sus ciudades y, al mismo tiempo, las compañías puedan encontrar perfiles profesionales cualificados que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas. En definitiva, se trata de formar y encontrar talento que se quede para mejorar el desarrollo económico del territorio.

Así pues, la colaboración continua con docentes y tutores de prácticas resulta fundamental para ajustar los contenidos formativos y las metodologías pedagógicas a las necesidades actuales. Gracias a esta cooperación, se abre a los estudiantes una vía hacia el empleo de calidad, acorde a su formación, de una manera más natural.

Seguridad en carretera

Siendo el neumático el único punto de contacto del vehículo con el asfalto, la seguridad vial forma parte del ADN de Michelin. La Fundación colabora activamente con el Ayuntamiento de Valladolid y la Policía Municipal en campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía con el objeto de promover hábitos seguros y responsables en la circulación vial. A esta iniciativa se suma además, el VIA, el programa educativo mundial de seguridad vial para una nueva generación, que en colaboración con la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, AIPSEV, tiene como objetivo la educación y sensibilización de los jóvenes sobre la importancia de adoptar comportamientos viales más seguros y responsables. Una iniciativa, que a través de herramientas educativas, contribuye a fomentar una cultura de seguridad vial en las vías públicas y por lo tanto, una reducción de accidentes.

El programa VIA se puso en marcha en octubre de 2022 y desde entonces se ha implementado en 141 colegios de toda España y ha llegado a más de 14.500 escolares con el fin de no solo reducir la siniestralidad, sino también contribuir a la construcción de un modelo de movilidad más seguro y sostenible.

Inclusión y solidaridad

El compromiso social de la Fundación también se manifiesta a través del impulso del deporte inclusivo como vía para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa en las disciplinas deportivas. En este marco, se brinda apoyo al equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas de Valladolid con la aportación de material y asistencia logística, acciones que fomentan la autonomía personal, visibilizan el talento deportivo y fortalecen los lazos de la comunidad para lograr una sociedad más justa e inclusiva.

Este enfoque se completa con acuerdos con entidades sociales de la ciudad y la comunidad como ASPAYM Castilla y León (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas); FUTUDÍS, Fundación de Apoyo a personas con discapacidad; AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) Valladolid, y con la colaboración con los Bancos de Alimentos en las provincias con presencia de la compañía. En esta línea, las donaciones de neumáticos para los vehículos de todos los Bancos de Alimentos de España contribuyen a un reparto más seguro, eficiente y sostenible de los productos de primera necesidad. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ayuda social y colaboración tiene un impacto tangible en la economía solidaria.

Respaldo a la cultura

El trabajo con el compromiso social de la Fundación Michelin se extiende también al desarrollo de acciones que contribuyan a la preservación del patrimonio natural y la cultura. Como resultado, este respaldo se materializa a través de iniciativas ligadas al territorio y sus valores. Entre ellas, destacan las colaboraciones con el Museo de la Ciencia , con el Museo Nacional de Escultura, o con el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC), así como la protección del entorno natural a través de distintas labores de voluntariado como las realizadas con la Olma, una Asociación Medioambiental sin ánimo de lucro que acaba de cumplir su primer aniversario.

Se trata de intervenciones, que lejos de buscar protagonismo, tienen un profundo impacto tanto en el ámbito de la sensibilización ambiental y el orgullo por lo propio. Estas acciones colaborativas representan una manera real de estar presentes en el territorio de una forma cercana, útil y coherente con los valores que se proclaman.

La Fundación Michelin no persigue un protagonismo sino generar un impacto real. En cada empleo que se pone en marcha, en cada estudiante que recibe formación útil, en cada joven que se forma en seguridad vial o en cada familia que ve reforzado el apoyo social, se dibuja una idea sencilla y poderosa: el progreso se construye cerca, con alianzas que suman y con decisiones que dejan huella. Valladolid lo está comprobando. Y Castilla y León, también.