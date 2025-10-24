Avelino Vegas festeja el 75 aniversario de un sueño

El Norte Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 23:31 Compartir

Avelino Vegas cumple este año su 75 aniversario. Esta efemérides es un gran motivo de celebración y por eso, la bodega se unió con hermanos Torres en sus instalaciones en Madrid donde los afamados cocineros, con tres estrellas Michelin, hicieron una exhibición de su maestría en los fogones y elaboraron dos platos que maridaron a la perfección con sus vinos más emblemáticos.

Avelino Vegas y los hermanos Torres tienen muchas cosas en común. Principalmente, la imagen de calidad y prestigio que ambos transmiten y que son el fruto de años de esfuerzo y búsqueda continua de la excelencia. Además, les une su carácter familiar y una misma filosofía: miran hacia el futuro, trabajando en el presente, sin olvidar sus raíces. El amor por las cosas bien hechas es su denominador común.

La bodega fue fundada en 1950 por Avelino Vegas y su esposa Isabel Arranz en la localidad segoviana de Santiuste de San Juan Bautista. Comenzó su actividad elaborando vinos con las uvas de viñedos de la zona, en especial de la variedad verdejo. La creación en los años 80 de la Denominación de Origen Rueda fue el impulso definitivo para el reconocimiento de la calidad de los blancos de la firma. El salto a la Ribera del Duero tuvo lugar en 1993 con la creación de Bodegas Fuentespina.

La empresa se enorgullece de contar con la tercera generación incorporada a su equipo. Jóvenes que llevan en su ADN los valores de sus abuelos, la ilusión y la capacidad de trabajo de sus padres y la preparación y profesionalidad que han adquirido en su paso por universidades y empresas completando un curriculum al más alto nivel. En la gran familia Avelino Vegas también se incluyen sus 60 trabajadores que, en distintos departamentos, viñedo, bodega, administración, comercialización y exportación, desarrollan su labor con dedicación siguiendo dicha filosofía. Esta forma de trabajar hace que el trato entre familia, trabajadores y clientes sea sincero y cercano.

En lo que al evento del 75 aniversario se refiere, se pudieron degustar dos vinos que la bodega presentó, especialmente, para la ocasión. Así, Avelino Vegas Alpha está laborado en la bodega que la firma tiene a medio camino entre Peñafiel y Pesquera de Duero, en plena Ribera del Duero. La dirección enológica está a cargo de Cristina Vegas, nieta del fundador. Se trata de un vino elegante en la nariz y armonioso en boca. Ensambla la singularidad del terreno, la sabiduría del viñedo, la elegancia del roble del bosque de Tronçais y la experiencia en la elaboración de la bodega.

El segundo vino que se presentó lleva el nombre de Isabel Arranz, una mujer de talante emprendedor, constante en el trabajo y amante de la familia que, junto a su esposo, fundó la bodega en 1950 en Santiuste. Este reconocido homenaje se ve representado en un verdejo de viñas centenarias de la provincia de Segovia, donde la vinífera castellana tiene mayor carácter.