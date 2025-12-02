Agricultores y ganaderos, pilares de un patrocinio histórico a la Selección

El Norte Valladolid Martes, 2 de diciembre 2025, 22:29 Compartir

El sector agrario de Castilla y León sostiene, desde hace siglos, uno de los patrimonios agroalimentarios más valiosos de España. Detrás de cada producto que identifica y prestigia a la Comunidad hay miles de manos que trabajan en silencio, miles de jornadas que comienzan antes del amanecer y miles de decisiones que exigen conocimiento, intuición y una dedicación absoluta. Agricultores y ganaderos conforman la estructura invisible que mantiene vivo un modelo productivo basado en la excelencia, la profesionalidad y el respeto por el territorio. Su labor, tan constante como imprescindible, es la que ha permitido que Castilla y León se consolide como un referente de calidad alimentaria dentro y fuera de nuestras fronteras.

El esfuerzo cotidiano del sector primario no se limita a producir materias primas de alta calidad; implica preservar paisajes agrarios, mantener vivo el medio rural y transmitir un saber hacer que combina tradición y modernización. Las explotaciones agrícolas y ganaderas, dispersas por cada rincón de la Comunidad, sostienen una diversidad única que se refleja en sus alimentos. En un contexto de creciente competencia internacional y de profundas transformaciones económicas, estos profesionales siguen apostando por prácticas responsables, por un trato cuidadoso de la tierra y por un manejo del ganado que prioriza el bienestar animal y la sostenibilidad a largo plazo. Su compromiso es, en sí mismo, una garantía para el consumidor. Ese esfuerzo ha permitido levantar uno de los sistemas de calidad alimentaria más ricos de Europa. Castilla y León cuenta con 43 figuras de calidad diferenciada y 26 marcas de calidad que certifican el origen, las condiciones de producción y la autenticidad de los alimentos. Detrás de cada Denominación de Origen Protegida, de cada Indicación Geográfica Protegida o de cada marca reconocida, se encuentran productores que han sabido combinar innovación y tradición para ofrecer alimentos con historia, tradición e identidad propia. Vinos, quesos, legumbres, carnes, frutas, hortalizas, dulces y un largo etcétera conforman un mapa agroalimentario que sintetiza la diversidad natural de la Comunidad y el trabajo conjunto de quienes la habitan. La marca Tierra de Sabor se apoya precisamente en ese entramado de calidad y en el rigor de quienes hacen posible cada producto. El sello del corazón amarillo se ha convertido, durante los últimos años, en un emblema reconocible, apreciado por consumidores de toda España que buscan saber el origen de los alimentos. Su fortaleza no procede únicamente de las campañas de promoción o de su presencia en los mercados, sino del músculo real del sector primario y de las industrias agroalimentarias que transforman, elaboran y dan valor añadido a las producciones locales. Tierra de Sabor es, en esencia, la expresión colectiva de un territorio que cree en lo que hace y que ha encontrado en la calidad su mejor carta de presentación. Ese recorrido ha alcanzado recientemente un hito histórico: el patrocinio de la selección española de fútbol masculina, femenina y sub21. La presencia de Tierra de Sabor junto a uno de los símbolos deportivos más influyentes del país supone un reconocimiento al conjunto del sector agroalimentario de Castilla y León, pero también una ventana de visibilidad extraordinaria para miles de productores que, desde sus explotaciones y pequeñas industrias, sostienen la reputación de nuestros alimentos. Este logro no sería posible sin el trabajo meticuloso de agricultores y ganaderos, ni sin la confianza de un tejido empresarial que ha sabido apostar por la diferenciación y la excelencia.

El patrocinio es una consecuencia natural de un camino construido con esfuerzo diario. No representa solo una campaña de marca, sino la confirmación de que Castilla y León ha sabido consolidar un modelo agroalimentario basado en la calidad, la autenticidad y la profesionalidad de sus gentes. Cada paso dado por Tierra de Sabor es un reflejo del trabajo de quienes cultivan, crían, cuidan y transforman. Ese tejido, hecho de compromiso y de horas incontables, es el que permite que la Comunidad siga proyectándose al exterior con orgullo, con fuerza y con la solvencia que solo otorga la excelencia verdadera. El sabor que nos une.