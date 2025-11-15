Agencia Funeraria Santa Teresa pone en marcha su tercer horno crematorio

El Norte Segovia Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:49 Compartir

Agencia Funeraria Santa Teresa ha instalado un nuevo horno crematorio en el tanatorio-crematorio de Cantalejo, cuya puesta en marcha culmina la construcción de este nuevo espacio al servicio de nuestra provincia. Con esta incorporación, la empresa suma ya tres hornos crematorios al servicio de los segovianos, reforzando así su compromiso con la atención cercana, accesible y adaptada a las necesidades actuales de las familias de la provincia.

El horno se integra en un edificio innovador que destaca por un diseño moderno, cálido y funcional. El nuevo tanatorio-crematorio de Cantalejo cuenta con un amplio vestíbulo principal, tres salas de velatorio, una capilla en la que poder despedir a su ser querido sin necesidad de desplazarse, cafetería para reunirse en un ambiente más relajado, despacho, zonas de servicio y un amplio aparcamiento para facilitar el acceso de los familiares y asistentes. También dispone de una sala de despedida, concebida como un espacio íntimo y recogido para que cada familia pueda realizar una ceremonia personalizada acorde a sus deseos y creencias.

Según explica Óscar de la Fuente, director de Agencia Funeraria Santa Teresa, la instalación de este tercer horno responde a la evolución de la demanda y a los cambios en los rituales sociales vinculados al final de la vida: «La sociedad está mostrando una nueva sensibilidad y una mayor apertura hacia opciones funerarias distintas al funeral tradicional. Esto se refleja en el aumento significativo de las incineraciones en los últimos años. Nuestro compromiso es acompañar a las familias en ese proceso, con respeto, dignidad y cercanía».

El nuevo horno crematorio incorpora tecnología moderna que permite un proceso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, ofreciendo un servicio completo en un mismo lugar. Esto supone una mayor comodidad para las familias, que pueden vivir la despedida de sus seres queridos sin desplazamientos adicionales en momentos especialmente delicados.

Más de 30 años de servicio

Con más de 30 años de servicio en la provincia, Agencia Funeraria Santa Teresa continúa ampliando y modernizando sus instalaciones con el objetivo de ofrecer un trato humano y profesional, adaptado a cada familia y a cada historia.

Y es que, a través de 20 tanatorios repartidos por la capital y toda la provincia, Agencia Funeraria Santa Teresa consigue acercarse a cada uno de los rincones de Segovia con todos los servicios funerarios para que cada persona o familia que requiere sus servicios solamente tenga que preocuparse de lo que realmente importa, el ser querido.

En lo que a crematorios se refiere, además de estas nuevas instalaciones de Cantalejo, la compañía cuenta con otro en Segovia capital y uno más en Cuéllar.

Desde hace décadas, la Agencia Funeraria Santa Teresa trabaja en los momentos más difíciles de los segovianos con el objetivo de ofrecer los servicios funerarios de mayor calidad en los momentos de pérdida de seres queridos. Siempre al lado de las personas en los momentos más difíciles

Un equipo formado por más de medio centenar de personas se encuentran a su disposición las 24 horas de los 365 días del año, con el objetivo de facilitar estos trámites en lo que es vital la cercanía y la atención personalizada.

