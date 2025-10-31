Agencia Funeraria Santa Teresa innova con un nuevo sistema de impresión digital

Óscar de la Fuente, director de la funeraria, muestra el resultado del sistema de impresión digital.

La Agencia Funeraria Santa Teresa continúa dando pasos firmes en la modernización de sus servicios para acompañar a las familias en los momentos más delicados. La empresa segoviana ha incorporado un nuevo sistema de impresión digital de alta calidad sobre placas metálicas especiales, una tecnología que permite preservar imágenes y recuerdos de forma duradera y personalizada.

Este innovador servicio permite a familiares y amigos plasmar retratos, fotografías u otros símbolos significativos sobre un soporte metálico resistente al paso del tiempo, sin que se vean afectados por la erosión o los agentes externos. El resultado es un homenaje único, duradero y con una calidad visual excepcional.

«Queremos que las familias puedan conservar un recuerdo tangible y humano de sus seres queridos, con una estética cuidada y resistente al tiempo», explica Óscar de la Fuente, director de la funeraria. «Al realizar la impresión en nuestras propias instalaciones, garantizamos rapidez, personalización y un control absoluto sobre el resultado final», añade.

Además de su uso en lápidas o elementos conmemorativos, esta innovación permite personalizar la imagen que acompaña al féretro durante la ceremonia. Cada vez son más las familias segovianas que optan por tapar el ataúd en el momento de la despedida, un instante cargado de emoción y delicadeza. En esos momentos, contar con una imagen elegida y preparada previamente ayuda a simplificar la logística y aliviar la carga emocional de quienes organizan la ceremonia.

Ampliar Varios modelos de las opciones que ofrece el sistema.

Esta solución, desarrollada íntegramente por la Agencia Funeraria Santa Teresa, nace precisamente de escuchar las necesidades reales de las familias y ofrecerles una alternativa rápida, respetuosa y personalizada.

Como cada año, la llegada del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, recuerda la importancia de honrar la memoria de quienes ya no están. Con iniciativas como esta, Santa Teresa reafirma su compromiso de unir tradición y tecnología para ofrecer un servicio cada vez más humano, cercano y adaptado a los tiempos actuales.

