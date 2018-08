Semilla Verde La ruta de los puentes Parque natural de Saja-Besaya en Cantabria / El Norte Esta ruta rodea el valle del Bayones, en el interior del parque natural de Saja-Besaya EL NORTE Viernes, 3 agosto 2018, 09:45

En esta ruta circular hay frecuentes arroyos y puentes que salvan estos cursos, de ahí el nombre de la ruta.

El camino es de una gran belleza paisajística, atraviesa bosques de robles y hayas, disfrutando de uno de los ecosistemas forestales más importantes del parque natural de Saja-Besaya. Se puede contemplar también una gran variedad de fauna como rapaces, mamíferos anfibios, etc.

La ruta comienza en Puente de Rozas (Cantabria) y rodea toda una zona llena de ríos y bosques de gran belleza y de una gran biodiversidad. Siguiendo el río Bayones, llegamos a las Casas del Tío Mero y seguimos el camino que nos llevará por varios arroyos que desembocan en este río Bayones.

Rodeamos el «Roble Tumbado« de Bujilices. Es uno de los árboles singulares de Cantabria. Su tronco de, aproximadamente, 10 metros, reposa en el suelo y de é brotan numerosas ramas que alcanza los 20 metros de altura. Continuamos nuestro camino hacia Casa Andinoso, siguiendo el arroyo de Canalejos y el regato de la Toba, para concluir en Puente de Rozas.

En el cielo de este parque natural, podemos contemplar la becada, la elegante garza real y el martín pescador. Éstos últimos solo habitan en aguas limpias y libres de cualquier contaminación. Sus bosqueas albergan una imporante comunidad de jabalíes y sus acuíferos, del sapillo pintojo ibérico, muy extendido por toda la península ibérica excepto Cataluña.

Consejos prácticos

La ruta es muy sencilla y no exige ninguna preparación física. Debido a la humedad en el ambiente, puede haber barro que dificulte el paso de personas mayores, niños o personas con cierta dificultad a la hora de andar. Es importante llevar un calzado adecuado, fuerte y cerrado. En invierno y otoño conviene ir abrigado.

Ayuda a preservar estes paraje natural dejando el lugar tal y cómo lo has encontrado: No tires basuras, ni cortes ramas o plantas, no entorpecer los acuíferos. Cualquiera de estas acciones alteran el hábitat de los seres vivos que viven en el parque.

Descubre los parques nacionales y naturales de Semilla Verde