'Luces de bohemia', teatro con humor y ballet con 'El lago de los cisnes' este fin de semana

Se acerca un nuevo fin de semana en Valladolid cargado de planes y espectáculos de todo tipo para todas las edades. Comenzando por el partido ... que enfrenta al Real Valladolid contra la UD Las Palmas, pasando por una de las grandes obras de Ramón María Valle-Inclán 'Luces de bohemia', siguiendo con teatro y comedia 'La pareja equivocada' y acabando con 'El lago de los cisnes'.

Partido entre el Real Valladolid y la UD Las Palmas

El finde comienza y el balón echa a rodar con el partido que enfrenta al Real Valladolid frente a la UD Las Palmas el viernes a las 20:30 horas en el Estadio José Zorrilla en la décimocuarta jornada de La Liga Hypermotion.

Ampliar Julien Ponceau con el balón. Carlos Espeso

El equipo de Guillermo Almada llega como séptimo clasificado con 20 puntos, a uno solo de su último rival con el que empató (0-0). De esta manera, el conjunto blanquivioleta buscará volver a la senda de la victoria y sumar de tres.

'Luces de bohemia' de Valle-Inclán

Considerada como una de las obras teatrales más importantes de la literatura dramática española, llega al Teatro Zorrilla 'Luces de bohemia' del dramaturgo Ramón María Valle-Inclán. Una historia protagonizada por Max Estrella, y en la que el autor refleja un Madrid oscuro y pobre.

Ampliar Representación de 'Luces de bohemia'

Esta representación tendrá lugar el viernes a partir de las 20:30 horas (misma hora que el partido del Real Valladolid), y tiene un coste de 24 euros -tanto en platea como en anfiteatro- con gastos de gestión incluidos.

Una comedia teatral: 'La pareja equivocada'

Ya el sábado aterriza 'La pareja equivocada', una comedia teatral que reflexiona a través del humor sobre algunas situaciones absurdas respecto al amor. En esta obra habrá una sucesión de encuentros entre parejas que reflejarán como es la atracción inicial y lo que nos une a las personas; además de los prejuicios existentes.

Ampliar Representación de 'La pareja equivocada'

Este espectáculo que mezcla ironía y sátira se celebrará a las 20:00 horas en el Teatro Zorrilla, y tiene un precio unitario de 14 euros incluyendo los gastos de gestión.

La obra magistral de Piotr Ilich Chaikovski y del ballet clásico: 'El lago de los cisnes'

Y para concluir el fin de semana, llega al Teatro Carrión 'El lago de los cisnes', obra magistral de Chaikovski. Un espectáculo clásico protagonizado por la International Ballet Company, que enmarca esta actuación dentro de su Gira de Invierno 2025.

Ampliar Representación de 'El lago de los cisnes'.

Esta representación tendrá lugar el domingo a las 18:30 horas y tiene un coste que va desde los 28 euros en el anfiteatro hasta los 39, con gastos de gestión incluidos.