Planeando por Valladolid

Jazz, la gira de CantaJuego y un espectáculo del mago Hodei este fin de semana

El LAVA, el Teatro Carrión y el Teatro Zorrilla serán los lugares que alberguen los mejores planes de Valladolid

D. Moreno Bueno

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:27

Comenta

Este fin de semana Valladolid se convierte en un destino cultural único con planes para todas las edades y gustos. Actividades que van desde un homenaje a una leyenda del jazz como Sara Vaughan, pasando por un espectáculo familiar de CantaJuego; con la gira de sus 20 años, hasta la magia y la ilusión del mago Hodei.

Jazz con Lucy Wijnands: un tributo a Sara Vaughan

El jazz vuelve a sonar en la ciudad, con la voz de Lucy Wijnands. La cantante neoyorquina rendirá homenaje a una de las más grandes de este género musical: Sarah Vaughan, 'La divina'; quién marcó un antes y un después en la interpretación vocal.

Este concierto tendrá lugar en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) este próximo viernes 7 de noviembre a las 20:30 horas. Las entradas tendrán un coste único de 15 euros.

CantaJuego celebra 20 años

CantaJuego cumple 20 años y lo celebra por todo lo alto con una nueva gira que desembarcará esta semana en Valladolid. Será un espectáculo que aunará a varias generaciones con el espectáculo de Puli, Ainhoa, Rodri y Eugenia; además de sus amigos Coco, Pepe y Buby.

Esta será una experiencia única con las mejores canciones, música y coreografías para honorar las más de dos décadas que llevan en los escenarios.

Este show se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Teatro Carrión y tiene un coste que va desde los 20 euros en anfiteatro y hasta los 27,50 en patio de butacas.

Horarios de CantaJuego

  • 16:30 horas

  • 19:00 horas

Espectáculo 'Sensaciones' del mago Hodei

Con su nuevo espectáculo llega el Mago Hodei, que presenta un nuevo show muy novedoso en el que analizará las nuevas tecnologías. 'Sensaciones' ofrecerá una gran puesta en escena mezclando humor con grandes ilusiones asegurando un buen rato a todos sus asistentes.

Esta actuación tendrá lugar en el Teatro Zorrilla el domingo a partir de las 18:00 horas con un precio único de 21,60 euros con gastos de gestión incluidos, con una promoción de 4x3.

