Planeando por Valladolid

Una exposición de la Seminci, el clásico de 'Don Juan Tenorio' y 'La ratita presumida' este fin de semana

Galerias Va, el Teatro Zorrilla y el LAVA serán los grandes escenarios de estos eventos

D. Moreno Bueno

D. Moreno Bueno

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:56

Comenta

Este fin de semana, Valladolid se llena de cultura y tradición con eventos imperdibles: desde una exclusiva exposición sobre la la Semana Internacional de ... Cine de Valladolid (Seminci), hasta la clásica representacione de 'Don Juan Tenorio' y el divertido espectáculo infantil basado en el cuento de 'La ratita presumida'.

