Una exposición de la Seminci, el clásico de 'Don Juan Tenorio' y 'La ratita presumida' este fin de semana

Este fin de semana, Valladolid se llena de cultura y tradición con eventos imperdibles: desde una exclusiva exposición sobre la la Semana Internacional de ... Cine de Valladolid (Seminci), hasta la clásica representacione de 'Don Juan Tenorio' y el divertido espectáculo infantil basado en el cuento de 'La ratita presumida'.

'Retrospectiva Seminci'

La Semana Internacional de Cine de Valladolid es uno de los eventos más importantes del panorama cultural de la ciudad. Durante años, ha reunido a artistas y cinéfilos de todo el mundo, y ahora se celebra con una exposición única que repasa su historia a través de material coleccionista.

Ampliar Cartel de la septuagésima edición de la Seminci.

De esta manera, 'Retrospectiva Seminci' es una muestra de Antonio Macías, en el que enseña el material de coleccionista cinéfilo que ha acumulado durante varias décadas en torno al festival. Así, pueden verse diferentes folletos, carteles, catálogos, fotografías y otros materiales que ponen en valor la trayectoria de esta fiesta del cine.

Después de comenzar el 13 de octubre, esta exposición concluye el sábado 1 de noviembre, y puede visitarse en Galerías Va, ubicado en la calle López Gómez, número 28. Además su entrada es gratuita para todo aquel que desee presenciarlo.

'Don Juan Tenorio'

Como una de las grandes citas en Valladolid en el Día de Todos los Santos, llega 'Don Juan Tenorio', una de las grandes obras de José Zorrilla que se estrenó en 1844. Una actuación producida por Amigos del Teatro, quién lleva representando este drama desde 1977.

Ampliar Cartel de la obra de 'Don Juan Tenorio'

Como ya es habitual cada año, este espectáculo teatral tendrá lugar en el Teatro Zorrilla; y tiene un coste que va desde los 16 en anfiteatro y hasta los 22 euros en platea, incluyendo los gastos de gestión.

Horarios de 'Don Juan Tenorio' Sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas.

Domingo 2 de Noviembre a las 11:45 horas.

Domingo 2 de Noviembre a las 19:00 horas.

'La ratita presumida'

Y para concluir el fin de semana en familia, el domingo unos titiriteros realizarán un montaje del clásico cuento de 'La ratita presumida', una obra para niños, en la que también padres y madres volverán durante un rato a su infancia.

Ampliar Representación de 'La ratita presumida'.

Esta representación tendrá lugar en el LAVA a las 18:30 horas de la tarde y tendrá un coste de 5,50 euros en taquilla y web con gastos de gestión incluidos.