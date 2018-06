Semilla Verde Descubre los Picos de Europa a través de la ruta del Cares Vista del Parque Nacional de los Picos de Europa / El Norte Pertenece al Parque Nacional de los Picos de Europa que cumple este año su primer centenario EL NORTE Valladolid Miércoles, 27 junio 2018, 18:05

El 22 de julio de 2018, el rey Alfonso XIII sancionó, en su retiro veraniego de san Sebastián, la ley por la se declaraba el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Cien años han pasado ya de la protección de una de las mejores reservas mundiales del bosque atlántico.

La ruta del Cares son 12 kilómetros desde la localidad de Caín (León) hasta Poncebos (Asturias). Se trata de una ruta asequible a todas las edades, no osbtante, debido a la altura que tiene y a la difitucltad de ciertos tramos, puede presentar ciertas dificultades.

La ruta del Cares comienza en Posada de Valdeón y recorre el valle del río Cares. Subimos a Cordiñanes y nos dirigimos la Mirador del Tombo donde podemos disfrutar de las magníficas vistas que nos ofrece la naturaleza. Seguimos por Chorco de los Lobos y llegamos a Caín. Seguimos por puente de Los Rebecos y nos encaminamos a Puente Bolín. Seguimos hacia Culimbreo para seguir el curso del río Cares y terminar la ruta en Poncebos. A la derecha podemos contemplar el Naranjo de Bulnes, de 2.518 metros de altitud.

Flora y Fauna

Una gran diversidad de especies animales y vegetales convive en este parque. El rebeco cantábrico es un bóvido típico de alta montaña, destacando sus cuernos tan representativos y una especie de antifaz oscuro en la cara. Sirve de alimento para el oso pardo, el lobo ibérico o el águila real, entre otros. Otro mamífero propio de este ecosistema es el armiño. Se trata de una especie nocturna muy adaptada a todo tipo de terrenos, desde los valles, el monte bajo o los valles de los ríos. Los cielos de los Picos de Europa están dominados por el águila real, pero hay también otras aves. Una de las más peculiares es el pico mediano, un pequeño pájaro carpintero de cabeza roja. Otra ave menos conocida es la chova piquigualda de pelaje negro y pico amarillo que suele habitar los espacios rocosos. Si te acercas al atardecer y durante la noche a los acuíferos, podrás ver la salamandra rabilarga, llamada así por su cola muy larga respecto al resto del cuerpo de este anfibio. Si te la encuentras, no sólo podrás ver sus rápidos movimientos sino que es un indicador de que el agua donde habita está libre de toda contaminación.

Respecto a las plantas, destacamos la orquídea, una bella flor color granate y olor a vainilla que demuestra la existencia de un hábitat puro y limpio. Típicos de los Picos de Europa son los hayedos que pueblan buena parte de sus bosques. Los hayedos demuestran que el suelo es fértil, húmedo y rico en nutrientes siendo una especie bastante extendida por la Península Ibérica. El biércol es una planta muy abundante en este ecosistema. Posee una bella flor color rosa púrpura y es muy apreciada por la homeopatía. Crece desde el nivel del mar hasta los 2.600 metros de altitud. La delicada pinguicula vulgaris crece exclusivamente en zonas frías y húmedas de alta montaña y, pese a su suave flor color lila, se trata de una planta carnívora. Por último, destacar la presencia de un hongo - Entoloma bloxammi – que solo crece en espacios contaminados por abonos químicos y pesticidas.

Consejos útiles

Conviene ir con calzado adecuado, agua y comida para el recorrido. El camino es firme, pero en algunos sitios está más inseguro. No es recomendable asomarse, ni hacer la ruta corriendo o en bicicleta. Tampoco es aconsejable realizar esta ruta en invierno, debido a las intensas nevadas que suele experimentar esta zona. La ruta no está indicada para personas con vértigo. Muchas de las especies que hemos incluido están en peligro de extinción. Respétalas y respeta su hábitat recogiendo las basuras que generes, sin arrancar plantas o flores que veas por el camino y no alterando con música o chillidos el silencio de la montaña.

El agua

Debido a la naturaleza kárstica del Parque Nacional, existe una amplia red de cursos subterráneos que afloran a los ríos. Sus principales ríos son el Sella y el Cates. Existen, además, otros ríos de menor magnitud, afluentes o subaflentes de los primeros, entre los que destacan el Dobra, el Junjumia, el Bulnes, el Duje, el Nevandi y el Urdón. Cuenta asimismo con preciosos lagos y lagunas, destacando los Lagos de Covadonga (Enol y de la Ercina), en el Macizo Occidental, o la Laguna de Andara, en el Macizo Oriental, lamentablemente reducida a una mínima expresión por actividades humanas vinculadas a la explotación minera de su entorno.