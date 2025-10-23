Acrobacias, teatro de Shakespeare y una banda sonora con motivo de la Seminci este fin de semana

Llega un nuevo fin de semana a Valladolid cargado de actividades deportivas, culturales y musicales para todos los públicos. Desde un espéctaculo de acrobacias, ... danza urbana y patinaje, pasando por una de las grandes obras de William Shakespeare y acabando con un concierto con motivo de la septuagésima edición de la Seminci.

'RPM'

'RPM', en referencia a Revoluciones por Minuto, es un espectáculo que combina acrobacias, danza urbana y patinaje sobre ruedas sobre una cinta transportadora gigante en movimiento. A través de todo ello exploran aspectos trágicos, cómicos y absurdos de la sociedad moderna evidenciando grandes problemáticas de la actualidad. Está organizado por Gorilla Circus.

Este show tendrá lugar en el LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid) tanto el viernes 24 como el sábado 25 de octubre a las 20:30 horas. Las entradas tienen un coste de 12 euros, con diferentes descuentos para estudiantes y despempleados.

'Sueño de una noche de verano'

Bajo una de las grandes obras de William Shakespeare, 'Sueño de una noche de verano' es un espectáculo teatral en el que el novelista inglés recuerda a través de su ingenio y de manera cómica el poder de los deseos y la imprevisibilidad de la vida.

El Centro Cultural Miguel Delibes albergará esta representación el sábado a partir de las 20:00 horas de la tarde y el precio de las entradas es de 10 euros.

Concierto especial Seminci

Este viernes comienza la septuagésima edición de la Seminci (Semana Internacional de Cine de Valladolid), motivo por el cual la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, dirigido por Ernesto Monsalve, ofrecerá un concierto dedicado a la música del Séptimo Arte.

En este gran espectáculo musical se versionarán algunas de las bandas sonoras más emblemáticas e icónicas de todos los tiempos pasando por diferentes géneros: 'Star Wars', 'Harry Potter', 'Misión Imposible', 'Piratas del Caribe', 'Titanic' o 'La pantera rosa' entre muchos otros.

A partir del domingo a las 18:30 horas, el Centro Cultural Miguel Delibes será partícipe de esta actuación y el precio de las entradas oscila entre los 22 euros en zona de poca visibilidad y los 35 en patio de butacas.