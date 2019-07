La zarzuera, Lolita y el humor de Josema Yuste y JJ Vaquero llegarán al Ortega en San Antolín Los hermanos Eduardo y Javier Margareto en la nueva sala '4You' de los Cines Ortega. / Antonio Quintero Los empresarios estiman que se trata de «una feria importante, con bastante diversidad y calidad» EL NORTE Palencia Martes, 2 julio 2019, 14:09

El Teatro Ortega ha presentado una programación teatral para las fiestas de San Antolín, que contará con grandes artistas reconocidos de diferentes ámbitos de la escena, como Lolita Flores, JJ Vaquero, o Josema Yuste. Las salas recrearán desde las realidades del siglo XIX, con una zarzuela ambientada en la Zaragoza decimonónica y el conocido musical 'Los Miserables', hasta escenas hilarantes de la cotideanidad contemporánea, con 'Sé infiel y no mires a quién'.

Una propuesta teatral, en el sentido más amplio de esta disciplina, que intentará satisfacer los intereses de todos los públicos. Algunos de sus protagonistas ya son bien conocidos por los espectadores palentinos, como es el caso de Roberto Chapu, intérprete en 'Nunca digas palenciano', obra que abrió las pasadas fiestas de San Antolín con un lleno absoluto. Este año, el actor y cómico compartirá 'La noche de monólogos' con JJVaquero y Sr.Corales quienes, cada uno con su estilo, buscarán las caracajadas del auditorio el primer día de septiembre.

Para los más aficionados a la música, el programa ofrece espectáculos de 'fusiones imposibles' como 'Music has no limits', en el que la ópera, el house, el rock y el dance, se coordinan en un show de éxito internacional. En esta misma línea de la innovación musical, se encuentra 'Strad, el violinista rebelde', liderada por Jorge Guillén, violinista principal de las agrupaciones de Ara Malikian, quien conquistó a los palentinos en la primavera del año pasado.

En cuanto a los musicales un poco más convencionales, un clásico de Disney 'La bella y la bestia, la leyenda', atraerá a los más pequeños y a los no tan pequeños el mismo día en el que 'Los Miserables', adaptación de la novela homónima de Victor Hugo, mostrará un fresco realista de la Francia decimonónica. Y no podía faltar -vista la popularidad masiva de la película- un homenaje a la banda de Freddie Mercury: 'We love Queen', con los intérpretes y las voces principales de Enrique Sequero y Manuel Bartoll, ambos con un importante recorrido en el mundo de los musicales.

Con respecto a las actuaciones teatrales, 'Sé infiel y no mires con quién' que permaneció durante catorce temporadas en los teatros de Madrid debido a su enorme afluencia, trae consigo a un valioso elenco de actores entre los que se encuentran Josema Yuste, Tete Delgado, Santiago Urialde y Maribel Lara, entre otros. También, 'La fuerza del cariño' pone en escena los pequeños dramas humanos, de la mano de Lolita Flores, Luis Mottola y Marta Guerras, todos ellos a las órdenes de Magüi Mira.

Para completar la heterogeneidad de la propuesta, el mago 'Yunque', subcampeón del mundo en su dominio, cerrará las fiestas con su espectáculo 'Conjuro'. Unas fiestas que inaugurará, una semana antes, la zarzuela de 'Gigantes y Cabezudos' y en las que se intentará, según los propietarios de la empresa: «Que haya bastante diversidad, que los espectaculos sean entretenidos y divertidos y que lleguen a todo tipo de públicos».