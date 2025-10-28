El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Empieza la prórroga en Las Salinas
Emilio Polo, último concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, junto a la exportavoz, Sonia Lalanda. Adolfo Fernández

Palencia

Vox exige a la alcaldesa la expulsión de su grupo municipal del único edil que les queda

El presidente provincial Matías Recio recuerda que Emilio Polo ha sido suspendido de militancia por cuatro años por lo que no puede representar al partido

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 20:19

Comenta

La dirección provincial de Vox en Palencia prosigue con su enfrentamiento con los concejales del grupo municipal en el Ayuntamiento de Palencia. Aunque ya solo ... queda uno de los tres que salieron elegidos de las urnas, la batalla por la representación política de Vox en la capital palentina sigue en plena efervescencia. La ejecutiva de la formación derechista exige al Ayuntamiento la salida del grupo de concejales del último de sus ediles, mientras, la alcaldesa, Miriam Andrés, ha manifestado en diferentes ocasiones que mientras no haya una expulsión definitiva del partido no se puede dar este caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  4. 4 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  5. 5

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  7. 7

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vox exige a la alcaldesa la expulsión de su grupo municipal del único edil que les queda

Vox exige a la alcaldesa la expulsión de su grupo municipal del único edil que les queda