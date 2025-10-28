Vox exige a la alcaldesa la expulsión de su grupo municipal del único edil que les queda

La dirección provincial de Vox en Palencia prosigue con su enfrentamiento con los concejales del grupo municipal en el Ayuntamiento de Palencia. Aunque ya solo ... queda uno de los tres que salieron elegidos de las urnas, la batalla por la representación política de Vox en la capital palentina sigue en plena efervescencia. La ejecutiva de la formación derechista exige al Ayuntamiento la salida del grupo de concejales del último de sus ediles, mientras, la alcaldesa, Miriam Andrés, ha manifestado en diferentes ocasiones que mientras no haya una expulsión definitiva del partido no se puede dar este caso.

El presidente de Vox en Palencia, Matías Recio, que ha comparecido junto con el portavoz en las Cortes, el procurador David Hierro, ha recordado a la regidora palentina que sobre el concejal Emilio Polo pesa ya una sanción interna que conlleva la suspensión de militancia por un periodo de cuatro años. «Es una sanción firme, por lo que esa persona no tiene capacidad para representar ya a Vox en ningún ámbito. Está expulsado. No representan ni a Vox ni a sus votantes», ha manifestado Matías Recio, quien ha insistido en que el Ayuntamiento debe tomar la decisión de expulsar a Emilio Polo del grupo de concejales y que quede en la misma situación de edil no adscrito, del mismo modo en el que se encuentran sus dos anteriores compañeros, Ricardo Carrancio y Sania Lalanda, expulsados también del grupo municipal de Vox por diferentes circunstancias.

Matías Recio ha señalado que Vox ya ha comunicado al Ayuntamiento de Palencia la sanción por la que se suspende de militancia a Emilio Polo por cuatro años, y ha pedido que esta sanción tenga en la corporación las medidas legales oportunas, de tal forma que el edil deje formar parte del grupo municipal de Vox, «pase a tener la misma condición que no adscrita que tiene Sonia Lalanda», anterior portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Palencia.

El presidente de Vox rechaza la argumentación de la alcaldesa para mantener a Emilio Polo dentro del grupo municipal, puesto que la regidora señala que solo se le podría expulsar si renuncia voluntariamente, si es expulsado por sus propios compañeros de grupo o si se le retira la militancia de forma permanente, como sí ha ocurrido con Sonia Lalanda, pero no con Emilio Polo, cuya sanción es temporal, dado que se trata de una suspensión por cuatro años. «No tiene sentido la argumentación de que la suspensión es temporal, porque Emilio Polo no tiene capacidad para representar a Vox durante los próximos cuatro años, un horizonte que abarca todo el tiempo que queda de mandato», manifestó Matías Recio.

La situación de Emilio Polo con la de Sonia Lalanda difiere en que mientras que al primero, Vox solo le ha suspendido de forma temporal en su militancia, a la exportavoz se la expulsó definitivamente del partido por discrepancias con la dirección nacional. Cuando se confirmó esta sanción, el Ayuntamiento puso en marcha el proceso de salida del grupo municipal, otorgando a la edil la condición de concejala no adscrita. La suspensión de Polo no es definitiva, por lo que desde el Consistorio no se ha iniciado este trámite y, de hecho, cuando se suspendió temporalmente de militancia a Sonia Lalanda, por seis meses, pudo continuar como portavoz de Vox, condición que perdió al ser expulsada definitivamente del partido.

Mientras, el caso de Ricardo Carrancio es diferente, puesto que aquí la dirección del partido no participo, sino que fue expulsado del grupo por los que eran sus compañeros, Sonia Lalanda y Emilio Polo, tras ser condenado por una agresión leve y unos insultos a una persona con discapacidad tras una discusión por sus mascotas. Carrancio, sin embargo, aunque perdió su puesto en el grupo municipal, no fue sancionado por Vox, que le ha mantenido como su portavoz en el grupo de diputados provinciales.