Vox califica de «compra de votos» la negociación de las cuentas municipales

El grupo municipal de Vox ha comparecido ante los medios de comunicación para exponer su postura sobre la negociación de los presupuestos, así como para ... valorar la actuación del equipo de gobierno del PSOE, cuando está a punto de alcanzarse el ecuador del mandato. La portavoz de Vox, Sonia Lalanda, se ha mostrado muy crítica de nuevo con el estado de conservación en el que se encuentran numerosos espacios públicos y ha lamentado la «penosa» imagen que ofrecen jardines, plazas, fachadas y edificios. «Nos encontramos con una ciudad sucia, abandonada, en el que no funciona la administración, con el Monte abandonado, con el río abandonado y con la incertidumbre de qué puede pasar con el parque de bomberos», lamentó Sonia Lalanda, quien mostró un gran mural elaborado con fotografías de rincones y edificios que presentan un notable deterioro. «Es horroroso ver cómo está Palencia», señaló Lalanda, incidiendo en que muchos de estos problemas se encuentran en las zonas más céntricas de la ciudad, por las que pasean la mayor parte de los visitantes, que se llevan una lamentable impresión de la capital palentina.

Pero además, la portavoz de Vox indicó que el problema se va a agravar en los próximos meses ante la falta de una propuesta viable de presupuestos para 2025. Sonia Lalanda señaló que el equipo de gobierno está únicamente pendiente de «mercadear» con algunos de los grupos de la oposición para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante un borrador de presupuestos, del que lamentó que se está «parcheando de forma continua» para dar cabida a las peticiones de grupos como Vamos Palencia y especialmente IU-Podemos, de los que señaló que han presentado una «carta a los Reyes Magos».

Sonia Lalanda explicó que su grupo no va a entrar en este modelo de elaboración de los presupuestos, por lo que se ha negado a presentar propuestas. «A esto no jugamos. Quieren subir tasas e impuestos para pagar los votos de los apoyos. Y para ver cómo se compran los votos preferimos no participar», manifestó la portavoz de Vox, quien lamentó que la alcaldesa no haya tenido la valentía de someterse a una cuestión de confianza para lograr la aprobación de los presupuestos.

«Han perdido el tiempo y ni siquiera van a poder contar con un presupuesto que puedan decir que es el suyo. Si hubieran presentado la cuestión de confianza, sería su presupuesto, al menos, eso. Y si en el plazo de un mes no te presentan una moción de censura, se aprueba automáticamente tu propuesta de presupuestos. Esto ya se ha hecho en este Ayuntamiento», señaló Lalanda.

La portavoz de Vox indicó que el equipo de gobierno debería focalizar su actuación en aspectos prioritarios para la ciudad, como la limpieza y el mantenimiento del mobiliario y las infraestructuras públicas, el impulso del nuevo Plan General de Urbanismo, la vigilancia de los proyectos de Adif para que no se instale el muro de pantallas acústicas, la rehabilitación de Villandrando y el «engrase de la maquinaria administrativa del Ayuntamiento».