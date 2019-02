Voz y voto a los jóvenes en la Muestra de Cine de Palencia Jurado Joven de la Muestra Internacional de Cine de Palencia. / El Norte Alumnos de la Escuela Mariano Timón y de los institutos Jorge Manrique y Alonso Berruguete son parte de un jurado que nació hace dos años EL NORTE Palencia Domingo, 24 febrero 2019, 21:41

Jorge, Alba, Celia, Julia, Lucía y Álex forman parte del Jurado Joven encargado de fallar el premio a los cortometrajes internacionales que compiten en la 28ª edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, un galardón dotado con 1.000 euros. Estos alumnos de la Escuela de Arte Mariano Timón y de los Institutos de Educación Secundaria Jorge Manrique y Alonso Berruguete son parte de un jurado que nació hace dos años. Una labor que, según dicen, les ilusiona y una experiencia que les ha gustado. De las producciones que han tenido oportunidad de ver dicen que «son muy interesantes», aunque «algunos son difíciles de entender». Valoran las cintas francesas y las iraníes, también los trabajos animación: «son muy originales y más complicados de hacer. Llevan más tiempo y eso hay que valorarlo».

Manifiestan que es una responsabilidad conceder el galardón y no son pocos los criterios que tendrán en cuenta en su fallo. Hablan de calidad de imagen, de sonido, de la estética de los planos y de la interpretación de los actores, aunque también –coinciden todos– más allá de una valoración puramente técnica, darán rienda suelta a las emociones. «A mí me interesan las historias que cuenten algo, que sean originales y que no sean predecibles; vamos, que me convenzan», destaca uno de los jóvenes.

Ficción, animación y documental se dan cita en los trabajos seleccionados. Y sí, aseguran que el cine que se hace fuera de nuestras fronteras difiere mucho de la producción cinematográfica española. «Son trabajos más dramáticos, más profundos. Los españoles se acercan más a la comedia o los temas sociales se tratan de una forma más amable», explican, recordando una producción iraní en la que «se trata en serio» una historia de desesperación. Historias que cuentan realidades de otros países, a las que no siempre se tiene acceso, y que precisamente la Muestra Internacional de Cine de Palencia las acerca al público palentino. «A mí me llama la atención cómo un director de Moldavia manda a Palencia su cortometraje», subraya una componente del jurado.

Les gusta el cine, pero solo van de vez en cuando. El precio y la falta de tiempo son los motivos que hacen que no acudan más, aunque también la posibilidad de acceder a las películas en un 'click' del ordenador justifica que no salgan de casa para ir a la gran pantalla: «tiene que haber una 'peli' que nos guste mucho para ir». Ninguno se ha planteado seriamente dedicarse al cine. Sin embargo, no descartan actuar en alguna 'peli' o corto, recoger un Óscar o volverse a atrever en el certamen de '90 segundos de cine'. Quizás formar parte del Jurado Joven de la Muestra de Cine, que sí conocían, les pique el gusanillo de acercarse más a la industria cinematográfica. De momento, son los responsables de conceder un premio dotado de 1.000 euros.