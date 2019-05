Villamuriel, primer municipio de la región con espacios para el autismo Ayuntamiento de Villamuriel. / El Norte Se instalarán quince mapas de situación, 111 carteles de señalización y 60 instrucciones en edificios municipales y lugares de interés EL NORTE Palencia Sábado, 25 mayo 2019, 12:53

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato instalará pictogramas en espacios públicos para hacerlos accesibles a personas con autismo, convirtiéndose así en el primero de Castilla y León en hacerlo de forma integral dentro de sus áreas administrativas, culturales, deportivas y de ocio.

El municipio, con la colaboración de la Asociación Mundo Azul Palencia, instalará quince mapas de situación, 111 carteles de señalización y sesenta instrucciones y normas en distintos espacios municipales como la Casa Consistorial y de Cultura, el Hogar del Pensionista, el campo de fútbol y las piscinas, los polideportivos, el Centro Joven, el edificio del CEAS y los parques infantiles.

Es el primer municipio de Palencia en realizar este tipo de adaptaciones en sus espacios públicos y, aunque algunas poblaciones de Castilla y León han realizado algunas actuaciones en este sentido, es el primero en hacerlo de forma integral.

El objetivo es facilitar la comprensión de los diferentes lugares, servicios y actividades a todas aquellas personas con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), eliminando barreras en la comunicación, una de las grandes dificultades que presentan este tipo de discapacitados.

Para las personas con TEA, la mejor forma de recibir información es de forma visual por lo que es esencial el apoyo a través de recursos visuales como son los pictogramas. Además, las barreras de comunicación afectan a diferentes colectivos, no únicamente a personas con TEA o cualquier otra discapacidad como Síndrome de Down, sordera, hipoacusia, trastornos del lenguaje, Trastornos del procesamiento sensorial, sino también a personas mayores y extranjeros que no hablen nuestro idioma.