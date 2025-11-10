El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ayuntamiento de Villamuriel. M. Brágimo

Villamuriel pone en marcha los prespuestos participativos

El proceso contará con una dotación inicial de 20.000 euros, destinada aejecutar la propuesta más votada

Palencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:51

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato ha puesto en marcha los Presupuestos Participativos 2025/2026, una iniciativa que refuerza su compromiso con la democracia participativa, la transparencia y la implicación ciudadana. Bajo el lema 'Aquí decides tú', los vecinos podrán proponer, debatir y votar proyectos de interés general que se incorporarán al presupuesto municipal de 2026.

El proceso contará con una dotación inicial de 20.000 euros, destinada a ejecutar la propuesta más votada, con posibilidad de ampliarse según la disponibilidad presupuestaria. El objetivo es fomentar la participación vecinal, promover la corresponsabilidad y reforzar la relación entre la ciudadanía y la administración local.

Podrán participar todas las personas empadronadas en Villamuriel y mayores de 18 años, presentando sus ideas a través del formulario oficial, de forma presencial o telemática. Las propuestas deberán ser de interés general y ajustarse al presupuesto disponible, dentro de ámbitos como urbanismo, mantenimiento de espacios públicos o programas socioculturales y medioambientales.

Una Comisión de Valoración, integrada por representantes municipales y técnicos, revisará las propuestas y seleccionará hasta seis finalistas que serán sometidas a votación popular. Cada vecino podrá votar una sola vez, de manera telemática o presencial, y el proyecto más votado será ejecutado durante el año 2026.

El calendario prevé la presentación de propuestas entre noviembre y diciembre de 2025, la votación ciudadana entre febrero y marzo de 2026, y la ejecución del proyecto elegido a lo largo del mismo año. Toda la información y seguimiento del proceso se difundirá a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

