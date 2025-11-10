Villamuriel pone en marcha los prespuestos participativos
El proceso contará con una dotación inicial de 20.000 euros, destinada aejecutar la propuesta más votada
Palencia
Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:51
El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato ha puesto en marcha los Presupuestos Participativos 2025/2026, una iniciativa que refuerza su compromiso con la democracia participativa, la transparencia y la implicación ciudadana. Bajo el lema 'Aquí decides tú', los vecinos podrán proponer, debatir y votar proyectos de interés general que se incorporarán al presupuesto municipal de 2026.
El proceso contará con una dotación inicial de 20.000 euros, destinada a ejecutar la propuesta más votada, con posibilidad de ampliarse según la disponibilidad presupuestaria. El objetivo es fomentar la participación vecinal, promover la corresponsabilidad y reforzar la relación entre la ciudadanía y la administración local.
Podrán participar todas las personas empadronadas en Villamuriel y mayores de 18 años, presentando sus ideas a través del formulario oficial, de forma presencial o telemática. Las propuestas deberán ser de interés general y ajustarse al presupuesto disponible, dentro de ámbitos como urbanismo, mantenimiento de espacios públicos o programas socioculturales y medioambientales.
Una Comisión de Valoración, integrada por representantes municipales y técnicos, revisará las propuestas y seleccionará hasta seis finalistas que serán sometidas a votación popular. Cada vecino podrá votar una sola vez, de manera telemática o presencial, y el proyecto más votado será ejecutado durante el año 2026.
El calendario prevé la presentación de propuestas entre noviembre y diciembre de 2025, la votación ciudadana entre febrero y marzo de 2026, y la ejecución del proyecto elegido a lo largo del mismo año. Toda la información y seguimiento del proceso se difundirá a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.