Protesta de veterinarios y dueños de animales, el pasado mes de marzo, contra la nueva ley de fármacos. Marta Moras

Los veterinarios palentinos se reivindican como pieza clave en la salud pública

El presidente del Colegio defiende la labor esencial del colectivo en la prevención, el control de enfermedades y la seguridad alimentaria

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 21 de octubre 2025, 07:24

«Los veterinarios no trabajamos solo con animales, sino con la salud de todos». Así resume Luis Fernando Román Sánchez, presidente del Colegio Oficial de ... Veterinarios de Palencia, la esencia de una profesión que considera «plenamente sanitaria» y que, sin embargo, «no siempre recibe el reconocimiento que merece». Desde el Colegio, formado por 236 colegiados, Román destaca que la profesión ha experimentado un profundo cambio en los últimos años. «Cada día están subiendo más las colegiaciones femeninas, estamos ya en un equilibrio del 50-50. Siempre ha sido una profesión de origen rural y masculina, y ahora el perfil es más urbano y equitativo en cuanto a sexo», explica.

