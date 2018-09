Las ventas digitales no calan en las farmacias de Palencia Imagen de una farmacia en Palencia. / Marta Moras Ninguna oficina de la provincia ofrece sus productos a través de webs o plataformas 'on-line' PILAR ROJO Palencia Domingo, 9 septiembre 2018, 09:04

En un momento en que los emprendedores utilizan la pantalla como un mostrador más y se las agencian para enviar cuanto antes sus productos a cualquier punto de la geografía, el sector de la farmacia sigue siendo controvertido en este sentido. La Agencia Española del Medicamento regula muy estrictamente la venta de productos y, en concreto los medicamentos, está totalmente prohibido dispensarlos a través de Internet. No obstante, son muchos los productos que venden actualmente las farmacias.

Productos naturales, homeopatía, dermofarmacia, remedios para patologías menores, colirios, pastillas para la tos... En las grandes ciudades algunos profesionales se suman al carro de la venta 'on line' y a la promoción que aportan las redes sociales para vender sus productos y hacérselos llegar al cliente a su domicilio de forma cómoda, rápida y con los precios muy ajustados. Una tendencia, sin embargo, que no cobra todavía adeptos en Palencia. Las características demográficas de la provincia, con una población cada vez menor y más envejecida, y la fuerte dispersión geográfica, con un protagonismo creciente del mundo rural, contribuyen a que esta fórmula de la ventas no cale en los profesionales palentinos.

«No existe una estadística fiable, pero nuestra apreciación desde el colegio es que las farmacias de Palencia siguen optando mayoritariamente por la venta directa. Los medicamentos no se pueden despachar 'on-line' porque están sujetos a una fuerte regulación, y las características tanto de edad como de ubicación geográfica de la población dificultan el éxito de esta fórmula, que tiene más adeptos entre los jóvenes. Además, debemos tener en cuenta que en Internet hay productos con precios muy ajustados que hacen imposible competir con otras plataformas», explica el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Palencia, José Luis Nájera. En su opinión, a pesar de que insiste en que no existen cifras fiables en una estadística, la farmacia 'on-line' no está implantada entre las 97 oficinas de farmacia de Palencia. «Como mucho, algunas utilizan la página web para promocionar servicios que puedan ofrecer como consultas de dietética o asesoramiento dermatológico, pero no para la venta de productos que, por supuesto, insisto, nunca serían medicamentos con principio activo, puesto que está prohibido. Es un sector muy regulado», agregó.

José Luis Nájera es también partidario de que las ventas de otros productos de parafarmacia o realizados con ingredientes naturales se sirvan mejor en la oficina. «No debemos olvidar el papel de asesor sanitario que ofrece el farmacéutico, que conoce muy bien al paciente, sabe qué fármacos está tomando y le asesora sobre posibles incompatibilidades y efectos secundarios», señala el presidente del Colegio de Farmacéuticos. No obstante, Nájera incide en que la pirámide de población y las características geográficas de la provincia determinan también el perfil del cliente, que no es el habitual de compras 'on-line'.