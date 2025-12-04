Una ventana en Palencia a la genialidad de Nikola Tesla La Fundación la Caixa instala en el Parque del Salón hasta el 12 de enero dos unidades móviles que muestran de forma didáctica los avances del visionario ingeniero serbio

Adrián García González Palencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:52

Las primeras salas móviles ya están abiertas en el Parque del Salón, convertidas desde la mañana de este jueves en un espacio para descubrir la figura de Nikola Tesla y el alcance real de una obra que transformó la forma en la que hoy entendemos la energía. La Fundación la Caixa, en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia, ha inaugurado la versión itinerante de Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna, una exposición que repasa en orden cronológico la vida del inventor serbio y la influencia de sus innovaciones en la ciencia contemporánea.

La presentación ha reunido al concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández; a la responsable territorial de la Fundación la Caixa en Castilla y León, Rosana Cano; al director de Área de Negocio de CaixaBank, Daniel Llorente; y al asesor de la muestra, Sergi Romeu. Todos ellos han subrayado el valor divulgativo de una iniciativa que permitirá acercar la obra de Tesla a un público amplio, en un formato accesible y pensado para recorrer distintas ciudades de España y Portugal.

Instalada en dos unidades móviles de cien metros cuadrados cada una, la exposición ofrece módulos electromecánicos que reproducen el funcionamiento de algunos de los inventos más emblemáticos del ingeniero, como el motor de inducción o las bobinas de Tesla. «Esta exposición no sólo nos permitirá conocer los descubrimientos e inventos, sino que nos invita a reflexionar sobre el impacto de la creatividad, la perseverancia y la pasión por el conocimiento», ha destacado Daniel Llorente, convencido de que la muestra actuará como punto de encuentro para familias, estudiantes y curiosos.

A Tesla se le atribuyen cerca de 300 patentes -280 documentadas en 26 países- y aportaciones decisivas como la corriente alterna, la transmisión inalámbrica de energía o sus avances en la radiodifusión. Su capacidad visionaria también le llevó a explorar campos que tardarían décadas en desarrollarse, como la robótica o las comunicaciones interplanetarias. Su trayectoria, sin embargo, estuvo marcada por episodios de dificultades económicas, plagios y falta de reconocimiento en vida, hasta su muerte en 1943.

Para Rosana Cano, la llegada de la exposición respalda la vocación social y educativa de la Fundación »la Caixa»: «Cada año impulsamos 50.000 actividades en España que alcanzan a más de 11 millones de personas. Entendemos el progreso como una tarea compartida y la divulgación científica forma parte de ese compromiso», señaló, mencionando también los programas activos en Palencia dirigidos a infancia, empleo e intervención social.

El concejal Francisco Fernández celebró que Palencia pueda acoger un proyecto de estas características en una época tan señalada: «En este momento de Navidad, con las luces, saber algo más sobre la vida de Nikola Tesla nos permite poner conocimiento a lo que nos rodea. Es una exposición mágica, que cambia la perspectiva de la humanidad», afirmó.

Esa idea de reconocimiento histórico fue subrayada también por Sergi Romeu, asesor de la muestra, quien recordó la dependencia actual de los sistemas eléctricos: «Hace unos meses hubo un apagón general. Debemos ser conscientes de cómo nos sentíamos y de lo que disfrutamos hoy. Todo eso se lo debemos a Tesla, un inventor que no fue suficientemente valorado en su época».

La exposición podrá visitarse en el Parque del Salón hasta el 12 de enero de 2026 de manera gratuita. Los pases para público general, de 30 minutos de duración, se ofrecen del 5 al 21 de diciembre y del 8 al 12 de enero de lunes a viernes, de 12.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los fines de semana y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Durante el periodo especial de Navidad (del 22 de diciembre al 7 de enero), el horario será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con la excepción del 24 y 31 de diciembre, días en los que la apertura será únicamente por la mañana (de 10.30 a 14 horas). La muestra permanecerá cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero. Además, se ofrecen visitas comentadas al público general todos los días a las 12.00 y a las 19.00 horas.

