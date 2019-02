Vendedores del mercadillo acumulan una deuda de 120.000 euros con el Ayuntamiento de Palencia Varias vecinas observan artículos en un puesto del mercadillo del paseo de la Julia. / Antonio Quintero El 30% de los 170 comerciantes con licencia deben más de 1.000 euros de la tasa municipal M. A. Palencia Martes, 26 febrero 2019, 20:12

120.000 euros. Ese es el dinero que el Ayuntamiento de Palencia ha calculado que deben los vendedores ambulantes del mercadillo, que han ido acumulando impagos hasta sumar esta importante deuda con los servicios de Recaudación Municipales. El Consistorio palentino tiene concedidos en estos momentos 170 permisos para vender en estos mercados de calle, y 51 de los propietarios de estas licencias adeudan una cifra superior a 1.000 euros a las arcas municipales, lo que supone que el 30%del total de vendedores se ha retrasado en sus pagos durante más de dos años.

Las cifras 51 son los vendedores ambulantes que tienen una deuda superior a 1.000 euros por impago de la tasa municipal 35 euros es el precio que deben pagar al mes al Ayuntamiento los vendedores ambulantes para poder participar en el mercadillo. 3.364 es la cantidad de euros que debe al Consistorio el mayor deudor de la tasa municipal por venta ambulante.

La tasa que hay que pagar para tener un puesto de venta ambulante en el mercadillo es de 420 euros anuales, un dinero que el Ayuntamiento fracciona a los dueños de los puestos en doce cuotas, por lo que cada comerciante ambulante debería pagar 35 euros al mes por el uso de la vía pública para este fin lucrativo. La tasa lleva años congelada, pero el 30% de los vendedores tiene deudas que suman más de dos años de impagos y el Ayuntamiento se ha reunido recientemente con la Comisión de Vendedores Ambulantes de Palencia para desbloquear esta situación y que los morosos liquiden sus cuotas.

La Policía Local comenzó la semana pasada una campaña de información, en la que los agentes se han encargado de ir puesto por puesto para recordar a los deudores que deben regularizar su situación cuanto antes. La deuda más elevada asciende a 3.364 euros y el Ayuntamiento ha accedido a la petición de los vendedores, que sugirieron al Consistorio fraccionar también los pagos de sus adeudos.

Fuentes municipales aseguran que la intención del Ayuntamiento es reforzar la gestión destinada al mercadillo, «dotando a la Agencia de Desarrollo Local de personal y sistemas específicos» que permitan que estas situaciones no se repitan. De hecho, el Ayuntamiento ha comunicado recientemente a los representantes de los vendedores ambulantes que esperarán «un tiempo prudencial» para que los morosos pongan al día sus pagos y «se prohibirá montar su puesto a aquellos que nos regularicen su situación».

Arturo Lozano forma parte de la Comisión de Vendedores Ambulantes de Palencia y se muestra muy agradecido por la empatía que mostraron los representantes municipales durante la reunión que mantuvieron ambas partes el pasado jueves 7 de febrero. «Hemos estado hablando con ellos porque hay alguna persona que tiene alguna pequeña deuda y lo único que hemos conseguido es que se paguen 'poquito' a 'poquito'», afirma Lozano que agrega que la congelación del precio de la tasa es una buena noticia para los vendedores. «El Ayuntamiento se está 'enrollando' un poquito porque sabe que la situación económica no es ahora tan boyante y llevamos con los mismos precios desde hace ocho o diez años», añade.

La morosidad en el pago de las tasas municipales es una constante y el Ayuntamiento se vio obligado en 2012 a impedir durante algunas jornadas la instalación de aquellos puestos cuyos propietarios acumulaban deudas importantes con la hacienda municipal, una medida que sirvió en aquel momento para espolear a todos los puestos deudores a acudir en masa a saldar sus pagos. El trabajo de la Policía Local en aquel momento llevó a los morosos a casi colapsar los servicios de Recaudación del Consistorio para ponerse al corriente de sus pagos o intentar negociar un acuerdo que permitiese fraccionar el abono de la deuda en varios plazos.

Esta avalancha de comerciantes deseosos de perder la condición de morosos se debió a que el 11 de diciembre de 2012 finalizó el plazo concedido por el Ayuntamiento de Palencia a los vendedores ambulantes para ponerse al corriente de los pagos con las arcas municipales, si no querían perder sus licencias de venta en los mercadillos de la capital palentina, y este ultimátum sirvió como acicate para muchos. No obstante, 18 puestos no afrontaron los pagos y perdieron la licencia.

Los agravios entre los que pagaban y los que no lo hacían permitieron que las presiones no llegaran solo desde el Consistorio, sino también desde el propio seno del mercadillo y esta circunstancia ayudó a regularizar la situación en aquel momento de una forma no demasiado traumática. Pero solo siete años después de que se viviera esa tesitura, se está fraguando una calcada, aunque el volumen de la deuda es muy inferior.

En declive

Arturo Lozano cree que su forma de vida, el mercadillo, ya no sirve para generar tantos ingresos como en épocas anteriores y que esa sensación de necesidad puede haber llevado a alguno de sus compañeros a no pagar. «El mercadillo y el comercio en general están bastante mal. Los sueldos no son muy altos y eso hace que la gente no pueda gastar. Además, las grandes superficies y la venta por Internet nos están haciendo mucho mal. Es un cúmulo de muchas cosas que hacen que el mercadillo esté en declive, pero esto no solo nos pasa a nosotros. En la Calle Mayor se están cerrando un montón de establecimientos y la manera de arreglar esto la tienen que encontrar los políticos», afirma Arturo que, junto a sus 169 compañeros del mercado, pronto verá en su puesto de trabajo la solución que han encontrado los políticos a los impagos.