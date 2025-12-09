El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nuevo pavimento del polideportivo Mara Santos. J. C. Diez

Velilla del Río Carrión renueva el pavimento del polideportivo Mara Santos

Los trabajos han permitido sustituir por completo el suelo anterior, ya deteriorado por el uso, por un pavimento deportivo de PVC de última generación, con 6,2 milímetros de espesor

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:26

Comenta

El polideportivo Mara Santos luce ya un nuevo pavimento tras la finalización de los trabajos de renovación, una actuación muy esperada por los clubes y usuarios que a diario utilizan la instalación deportiva. La obra, ejecutada por la empresa especializada Mondo Ibérica S.A., ha supuesto una inversión de 39.000 euros, financiada íntegramente por Iberdrola España S.A.U.

Los trabajos han permitido sustituir por completo el suelo anterior, ya deteriorado por el uso, por un pavimento deportivo de PVC de última generación, con 6,2 milímetros de espesor y varias capas técnicas que aportan mayor amortiguación y seguridad. La actuación se completó con el marcado de la pista de balonmano, dejando la instalación lista para retomar la actividad con mejores condiciones.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta mejora responde a una demanda planteada por los propios usuarios y que su ejecución supone «un salto importante en la calidad del polideportivo». El equipo de gobierno ha querido agradecer públicamente a Iberdrola su implicación y disposición para financiar íntegramente la obra, «demostrando de nuevo su compromiso con Velilla y con las necesidades trasladadas por el municipio».

El Consistorio también ha aprovechado la ocasión para dedicar unas palabras de reconocimiento a Gerardo Sahelices Fernández, quien fuera director de la Central Térmica de Velilla y que acaba de jubilarse. Desde el Ayuntamiento han destacado «la cercanía, la colaboración constante y el buen trato» que siempre mantuvo con la institución, deseándole lo mejor en esta nueva etapa personal.

