Vecinos alertan de que el peso de un nido amenaza la espadaña de una iglesia del norte de Palencia Otro de mayores dimensiones fue retirado en Villavega de Aguilar hace unos años MARCO ALONSO Palencia Martes, 23 abril 2019, 14:10

Los vecinos de Villavega de Aguilar contemplaron hace unos años cómo el gigantesco nido de cigüeña que coronaba la espadaña de la parroquia de San Juan Bautista tuvo que ser retirado porque el peso de un gigantesco nido de cigüeña amenazaba la estructura de la espadaña. El tiempo ha pasado y el problema ha regresado a este, uno de los templos representativos del románico palentino, que vuelve a ver cómo un nido amenaza de nuevo su estructura.

La Diócesis de Palencia es la titular del edificio y es la que debería alertar del peligro que supone el nido. No obstante, el cambio de destino del antiguo párroco y la llegada de uno nuevo ha hecho que los trámites no se hayan puesto todavía en marcha y que la única autorizada para retirar el nido, la Junta de Castilla y León, no haya sido alertada aún de la presencia de este enorme nido, que alcanza cerca de un metro de alto y que pese al peligro que supone no se puede retirar sin más, ya que pertenece a una especie protegida.

Villavega es una pedanía aguilarense y la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, aseguró ayer que hará todo lo que esté en su mano para solucionar el problema. «Si los párrocos consideran que puede afectar directamente a la espadaña, el Ayuntamiento lo que hará es ponerse en contacto con la autoridad competente y solicitar que se tomen las medidas pertinentes y se apliquen los protocolos establecidos», explicó ayer Ortega.