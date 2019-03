Los vecinos de Nueva Balastera de Palencia piden controles de velocidad y la limpieza del arroyo Embocadura del arroyo de Villalobón, junto a La Balastera. / Antonio Quintero La asociación vecinal se muestra preocupada por la falta de civismo de algunos propietarios de perros JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Domingo, 24 marzo 2019, 15:43

Nueva Balastera, también conocido como el Sector 8, en referencia a la denominación de estos terrenos en el anterior Plan de Urbanismo de Palencia, es uno de los barrios más modernos de la capital palentina, por lo que sus infraestructuras presentan un aspecto mucho menos deteriorado que la mayoría de las calles y espacios públicas de la capital.

Y es esta circunstancia la que lleva a que las demandas de los vecinos del barrio sean diferentes a las que se reciben desde otras zonas de la ciudad, aunque en algunos aspectos son coincidentes, puesto que hay problemas que afectan de forma generalizada a todo el caso urbano. En este sentido, en Nueva Balastera se reproducen los mismos problemas de alumbrado público que pueden encontrarse en otros barrios, aunque no afectan a todas las calles, sino específicamente a la plaza principal, la de los Dulzaineros, punto por excelencia de reunión de los vecinos. «Ahora el problema no se nota mucho, porque los árboles están todos pelados, pero en cuanto les crecen las ramas y salen las hojas, tapan todas las farolas y en la plaza no se ve nada. Nos gustaría que la intensidad de toda la iluminación fuera más fuerte, en general, pero ya sabemos que desde que se cambio a la nueva tecnología es así, pero por lo menos que se de una solución a la plaza, porque el problema lo provocan las ramas que tapan las farolas y eso sí puede solucionares», explica Marilén Pastor, presidenta de los vecinos de Nueva Balastera.

La dirigente vecinal se encuentra razonablemente satisfecha con el estado general de aceras y asfalto, aunque reconoce que algunas calles sí necesitarían un repaso en el firme. En donde sí pueden encontrarse más problemas es en el entorno del estadio de la Nueva Balastera, puesto que hay zonas en las que el pavimento se encuentra muy agrietado y ofrece una mala imagen en una de las infraestructuras más visitadas por personas de fuera de la ciudad.

Es también en los entornos del campo de fútbol en donde se localizan algunos de los problemas que más preocupan al movimiento vecinal en Nueva Balastera, por un lado, la limpieza y los malos olores que despide la embocadura del arroyo de Villalobón, y por otro la velocidad con la que se circula en las grandes avenidas que hay alrededor del estadio, ya que se trata de vías muy amplias y rectas. «Últimamente ya no tenemos carreras, como ocurría antes, parece que eso está más vigilado y puede que algún fin de semana haya alguna, pero poco, pero los coches siguen corriendo de forma general, y aquí ya vivimos muchas personas, hay muchos niños con sus bicis y patines y es peligroso. Debería vigilarse más», explica la presidenta del barrio.

Marilén se queja también de los malos olores que despide el emisario del arroyo de Villalobón e insiste en que debería haber limpiezas continuas de la zona de la embocadura, para que no se acumule basura que pueda cegar la salida del agua en un momento de lluvias intensas, con el riesgo que existe de desbordamiento. «Cada vez que llueve con fuerza, vienen, pero el problema es que a veces está muy sucio y hay que actuar con demasiada urgencia», señala.

La presidenta del barrio se muestra también preocupada por la falta de civismo de algunos propietarios de perros, ya que no recogen los excrementos de sus mascotas y permiten que entren en la zona de juegos infantiles del parque. «Ahora ya no hay tanto descontrol como hace algunos años, pero sigue habiendo muchos incívicos. No estaría mal que el Ayuntamiento y la Junta vallasen las parcelas que tienen sin edificar, como obligan al resto de los vecinos, para que estos terrenos no se conviertan en zonas de paseo para los perros sin ningún tipo de control», recalca Marilén Pastor.