Vecinos de la mujer trans atacada en Palencia: «Era como si alguien estuviese derribando una pared» La Policía Nacional tiró la puerta con un ariete este miércoles pasadas las 5:00 horas y detuvo al agresor

Los golpes continuos rompieron este miércoles la tranquilidad del sueño de los vecinos del portal 128 de la Calle Mayor de la capital palentina y de los de los alrededores, ya que en el número 132 de la misma calle también se despertaron con los fuertes ruidos. «¡Vaya 'movida' ha habido esta madrugada!», era el clamor popular después de una noche casi de terror. Algunos, a primera hora de la mañana, bajaban por las escaleras para comprobar qué había pasado y observaban cómo la puerta de ese piso estaba golpeada y rota.

Los residentes vivían en el edificio en el que agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia detuvieron en la madrugada del miércoles a un hombre de nacionalidad extranjera después de que, entre puñaladas y cortes, infligiera 40 heridas de arma blanca a una mujer, también extranjera (al parecer cubana) pasadas las 5:00 horas.

«Los ruidos no eran muy exagerados al principio y pensé que podía ser un vecino moviendo muebles. Al rato, a las 5:27 horas, que miré el reloj, comenzaron a escucharse golpes muy fuertes y constantes. Era como si alguien estuviese derribando una pared o algo», afirmaba una vecina del edificio, que añadía que «era una casa que siempre tenía las persianas bajadas, por eso yo pensaba que estaba vacía».

No fueron los únicos que se despertaron sobresaltados este miércoles, sin saber muy bien qué estaba pasando, ya que los vecinos del inmueble de al lado, del 132, también escucharon fuertes ruidos entre sueños al principio, despiertos después y terminaron asomándose a la ventana para intentar saber qué ocurría. Y en la Calle Mayor, al mirar a través del cristal, observaron los vehículos de la Policía Nacional y de los bomberos.

