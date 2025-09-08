Los vecinos de Dueñas devuelven la vida a San Agustín

Las primeras visitas ya son una realidad. Tras años de abandono y varios meses de trabajo desinteresado, alrededor de cincuenta vecinos de Dueñas han logrado ... devolver parte del esplendor perdido a la iglesia de San Agustín, uno de los símbolos patrimoniales de la villa. Gracias a este esfuerzo colectivo, la entrada y la zona del coro han sido rehabilitadas y abiertas al público en horario de verano, de 11 a 13 horas, para todo aquel que quiera redescubrir este rincón cargado de historia.

Ángel Carlos Díez Díez, uno de los impulsores del proyecto, explica cómo comenzó todo. «Llevamos rehabilitando la parte delantera de la iglesia más o menos desde 2018». La iniciativa ha tenido un marcado carácter vecinal, sin grandes presupuestos detrás. «Había muchos objetos aquí almacenados y lo que hemos intentado es limpiarlo y adecentarlo. Estaba muy abandonado. En todo este tiempo hemos sido unas 50 personas. Algunos no han venido a ayudar como tal, pero han dado donativos o materiales como pintura».

El resultado no es un museo al uso, sino un espacio pensado para acercar el patrimonio a la gente. «La idea es que la gente pueda hacer turismo porque es un patrimonio muy importante de Dueñas que estaba abandonado. Esto no es un museo tradicional, es más familiar. Contamos con varias piezas muy atractivas», apunta Ángel Carlos Díez.

La zona rehabilitada por los voluntarios incluye la entrada y el coro de la iglesia, que seguirán perteneciendo a la parroquia y acogerán esta exposición permanente. El resto del convento tiene otro destino en el futuro. «Esta parte que hemos rehabilitado va a seguir siendo de la parroquia con este pequeño museo. A partir de ahí, todo lo que queda va a pasar a ser del Ayuntamiento. En principio, su plan es trasladar la Casa de Cultura, tanto la biblioteca como el Archivo Histórico, a este edificio. Luego es un espacio muy grande que puede permitirles organizar pequeños conciertos o conferencias», señala.

La obra mayor, 470.000 euros

Mientras la obra mayor, centrada en la reparación del tejado, ha supuesto una inversión aproximada de 470.000 euros (provenientes de una herencia que una vecina de la localidad legó a la parroquia para la manutención de ambas iglesias), la mejora de la entrada y el coro ha sido fruto exclusivo del trabajo voluntario. «En la zona delantera que es la que hemos arreglado los voluntarios, ha sido a base de nosotros mismos. Todo ha salido del bote de donativos o de los propios voluntarios que hemos aportado diferentes materiales o dinero», subraya el responsable.

Gracias a esta implicación, el templo abre sus puertas durante estos meses de verano, de 11 a 13 horas, en un horario pensado tanto para turistas como para vecinos, que podrán reencontrarse con uno de los lugares más emblemáticos de Dueñas. Una exposición con muchas curiosidades y objetos que se encontraban dentro del convento.

La iglesia de San Agustín, declarada Bien de Interés Cultural, atesora una historia que se remonta al siglo XIII, cuando la orden agustiniana se instaló en la localidad. Su construcción actual, iniciada en el siglo XV, responde al estilo viñolesco, con una nave central y capillas laterales, y fue escenario de capítulos provinciales de la orden y de la célebre intervención de fray Luis de León en 1557.

A lo largo de su historia, ha albergado piezas como el 'Ecce Homo' atribuido a Diego de Siloé, hoy custodiado en el museo parroquial.

Explican los vecinos que la rehabilitación actual no es más que el primer paso para rescatar un espacio que forma parte de la identidad cultural de la villa. Un lugar que, tras años de silencio, vuelve a abrirse a la vida gracias a la fuerza y al empeño de los propios vecinos.