Interior de San Agustín, en restauración con ayuda de los vecinos.

Interior de San Agustín, en restauración con ayuda de los vecinos. Manuel Brágimo

Los vecinos de Dueñas devuelven la vida a San Agustín

Han ayudado a rehabilitar la entrada y el coro, que ya lucen como un pequeño museo abierto a vecinos y turistas este verano

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:15

Las primeras visitas ya son una realidad. Tras años de abandono y varios meses de trabajo desinteresado, alrededor de cincuenta vecinos de Dueñas han logrado ... devolver parte del esplendor perdido a la iglesia de San Agustín, uno de los símbolos patrimoniales de la villa. Gracias a este esfuerzo colectivo, la entrada y la zona del coro han sido rehabilitadas y abiertas al público en horario de verano, de 11 a 13 horas, para todo aquel que quiera redescubrir este rincón cargado de historia.

