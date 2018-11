Vasturia le regala el triunfo a Urko

Ayer se vivió un verdadero espectáculo en el Pabellón Municipal de Deportes de Palencia. Un encuentro que sirvió para encumbrar la fiesta de homenaje a Urko Otegui, que se convirtió en el jugador con más partidos en LEB Oro. Y quien mejor le felicitó fue Steve Vasturia, que empieza a acostumbrar a los aficionados con verdaderos partidazos. El americano fue el verdadero protagonista del derbi con sus 42 puntos de valoración, pero su entrega se sumó a la emoción que brindaron los dos equipos, que prolongaron el espectáculo a una prórroga, en la que la calidad morada sentenció el encuentro.

101 Chocolates Trapa Palencia Grimau (10), Sanz (15), Urko (12), Gustys (2), Vasturia (31) -quinteto titular- Kone (6), Zubizarreta (2), Cvetinovic (10), Hermanson (13) 97 Carramimbre Valladolid Gantt (3), Alvarado (19), De la Fuente (15), Novas (5), Hayes (4) - quinteto titular- Torres (14), Kazadi (13), Álex Reyes (15), Aboubacar (7), Adekoya (2).

Parecía empezar mejor el partido el Chocolates Trapa, que con canastas de Grimau, Sanz, Vasturia y Urko establecía una ventaja de ocho puntos. Eso no amilanó a los de Paco García, que con Novas y Gantt devolvían prácticamente el empate al marcador. La igualdad se palpaba en el ambiente y los dos bases (Sanz y Alvarado) pretendían mantener el ritmo del encuentro para favorecer los intereses de su equipo. A la par que dirigía Sanz, Vasturia empezaba a mandar en todas las facetas del juego. Calidad del americano que servía para que los morados sumaran siete puntos consecutivos, obligando a García a solicitar el primer tiempo muerto.

Un parón que sirvió para ver todo lo que ha crecido deportivamente Aboubacar. El pívot ya no es el mismo que defendió la camiseta del Palencia Baloncesto y ahora atesora minutos de calidad en uno de los equipos punteros de la LEB Oro. Los puntos de Seydou y de Álex Reyes servían para minar la diferencia que tenían a favor los morados y concluir el primer cuarto con un igualado 24-20, en el que Vasturia ya llevaba 17 puntos de valoración. Lo peor para los morados, la segunda falta rigurosa de Gustys.

El segundo cuarto empezó con un Jordi Grimau inspirado. Un triple del catalán ponía en pie a un repleto pabellón. El Palencia controlaba el partido y se dedicaba a administrar una ventaja que no superaba los diez puntos, pero que no inquietaba a los de Alejandro Martínez. El pundonor de Sergio de la Fuente servía para que los morados no se despegasen en el marcador. Mientras el ala pívot vallisoletano se pegaba en la pintura, Vasturia seguía con su particular encuentro y en el segundo periodo ya sumaba 23 de valoración. Al completísimo juego del americano se pegaba el acierto de Niko Cvetinovic, que sigue con su idílico inicio de temporada. El intercambio de canastas entre los dos equipos más anotadores de la competición se plasmaba al descanso con un más seis para el Chocolates Trapa (45-39).

Esa tranquilidad que propiciaba el juego morado se disipó en el tercer cuarto. Vasturia, exhausto, seguía tirando del carro y sus minutos en el banquillo sirvieron para que los vallisoletanos empezaran a dar recortar la distancia. Encomendados a Óscar Alvarado, el Carramimbre daba la vuelta al resultado y a falta de 2:32 para su conclusión igualaba el partido, pero un triple de Hermanson volvía a poner a los suyos por delante. No fue hasta que restaban 20 segundos para el final del cuarto, cuando las ardillas se pusieron por delante por primera vez. Una canasta de Hayes, que se sigue mostrando irregular, daba una ventaja que se solapaba con dos tiros libres de Hermanson para mandar el partido al último cuarto con empate a 62.

La tensión se palpaba en el ambiente. El final apretado estaba asegurado y nadie quería dar su brazo a torcer. Cvetinovic ponía a su equipo por delante, pero un 3 más 1 de Torres servía para tapar el acierto del serbio. Tan solo Urko, que no quería que nadie le amargara su fiesta, tiraba de coraje para seguir en el partido. Reyes se olvidaba de sus orígenes con dos triples consecutivos, que encendían las alarmas de Martínez. Por su parte, Sanz quería repetir la hazaña del último encuentro en casa contra el TAU Castellò, pero sin final feliz para el madrileño. La tensión de los últimos segundos se mostraba en los jugadores y por momentos se repetía el guion del año pasado, cuando el Chocolates Trapa dio la vuelta al marcador en el último minuto. Pero esta vez no fue así, Alvarado no erró todos sus tiros libres, pero dejó vivo a los morados. Hasta que llegaron los últimos segundos con posesión para igualar o ganar los palentinos. La penetración de Vasturia se queda en el aro y, cuando la victoria ya viajaba a Valladolid, aparecieron los brazos de Kone para volar y colgarse de la canasta. Una prórroga, en la que Jordi Grimau se echó el equipo a la espalda y con un triple finiquitó un derbi que sirve para que el Chocolates Trapa siga al frente de la tabla.