Vamos Palencia y Vox mantienen su rechazo al mercadillo en el Paseo de la Julia

La abstención del PP en la Comisión Informativa de Impulso Económico en el dictamen sobre la nueva ordenanza del mercadillo ha levantado un gran malestar ... entre los otros grupos de la oposición que se habían opuesto hasta el momento a la actualización de esta normativa, ya que la propuesta del equipo de gobierno del PSOE incluye el mantenimiento del mercadillo de los martes en el Paseo de la Julia.

Fue este el principal argumento utilizado por estos grupos de la oposición, incluido el PP, para rechazar la tramitación de la ordenanza. Así, se exigió al equipo de gobierno que buscase alternativas a este emplazamiento. Sin embargo, después de varios meses, la ordenanza regresa al debate con prácticamente el mismo contenido y con la ubicación del Paseo de la Julia avalada por un informe técnico de la Policía Local, en el que se garantiza la idoneidad de este emplazamiento y se minimizan los inconvenientes que supone la celebración del mercadillo durante la mañana de los martes en esta vía.

Es la incorporación de este informe de la Policía Local, en el que se refleja que no existen ningún motivo de relevancia para rechazar el emplazamiento del Paseo de la Julia el que ha llevado a modificar la posición inicial del Partido Popular, que ya se ha abstenido en la Comisión Informativa, aunque todavía no ha anunciado cuál será el sentido final de su voto en el pleno (momento determinante). Por el momento, el portavoz municipal del PP, Víctor Torres, no ha querido desvelar ese posicionamiento final, pero sí se ha mostrado proclive a una abstención o a un voto favorable, dado que existe el aval de la Policía Local y el nuevo texto de la ordenanza establece medidas estrictas para garantizar la limpieza en la zona, así como un compromiso del equipo de gobierno de que se aplicarán con rigor los procedimientos sancionadores para quienes incumplan la normativa recogida en la nueva ordenanza de la venta ambulante.

Y es ante esta nueva posición del PP ante la que han reaccionado con sorpresa tanto Vamos Palencia como Vox, que ven cómo el frente común que habían trazado en este ámbito se viene abajo.

La formación localista ha difundido un comunicado en el que declara su malestar con el proceso seguido por el PSOE en la elaboración de la nueva ordenanza de mercadillos y «se sorprenden del giro de opinión del PP apoyando al PSOE en esta materia». Desde Vamos Palencia exponen que no comprenden cómo desde el equipo socialista no se ha atendido a la petición de cambio de ubicación del Paseo de la Julia que han firmado más de 1.500 palentinos, que según indican han venido «acompañadas por diversas alegaciones, las cuales ponen de manifiesto las problemáticas sociales y medioambientales que el mercadillo genera en su ubicación del Paseo de la Julia».

Vamos Palencia lamenta también que el PSOE se haya limitado a solicitar un informe de la idoneidad del Paseo de la Julia, en lugar de haber abierto la posibilidad de búsqueda de otros emplazamientos. «Lo lógico sería haber presentado diferentes opciones de ubicaciones, tanto a los comerciantes del mercadillo como a la ciudadanía y los grupos políticos, escuchando los pros y contras y, entre las mejores opciones, haber pedido, en ese momento, el correspondiente informe policial». La formación localista recalca también que el PSOE intenta sacar adelante sus propuestas sin un adecuado diálogo político y sin atender a las demandas de los ciudadanos.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonia Lalanda, que comparte el fondo de las reflexiones de Vamos Palencia sobre este asunto, va mucho más allá en sus críticas al PP, dado que no se limita a señalar su sorpresa por el cambio de postura, sino que acusa públicamente a los populares, en una publicación en sus redes sociales, de faltar a los compromisos y cambiar de opinión en el último momento, con lo que, desde su punto de vista da aliento al equipo de gobierno socialista, «un grupo mayoritario de la oposición del PP que le baila el agua».

Por ello, Sonia Lalanda acusa al portavoz del PP, Víctor Torres, de imitar a Pedro Sánchez por los continuos cambios de postura y expone tres casos recientes como ejemplos de esa 'traición'. Así, la portavoz de Vox señala que los populares habían acordado «mantener una posición conjunta» en los debates sobre la Zona de Bajas Emisiones, la tramitación de las facturas sin consignación y ni contrato de las fiestas de San Antolín y la ordenanza del mercadillo. «Y las tres veces nos enteramos 'por fuera' de que cambiáis de opinión».

La portavoz de Vox centra además las críticas en la figura del portavoz popular y recalca que la decisión de cambiar de postura es su responsabilidad directa, insistiendo en los que los concejales del PP integrantes de la Comisión de Impulso Económico «se han abstenido con cara de no saber ni qué decir, sin argumento alguno».

Coincide además con Vamos Palencia en que el informe de la Policía Local responde únicamente a los intereses del equipo de gobierno, puesto que se limita a analizar las condiciones del Paseo de la Julia, pero «no se le ha preguntado qué otros lugares hay en la ciudad mejores que esta avenida para ubicar el mercadillo». La portavoz de Vox insiste en que se trata de un emplazamiento inadecuado, que obliga a cortar una vía principal un día a la semana. Finalmente, Lalanda reprocha a Víctor Torres que se sienta cómo en la oposición.

La publicación de la portavoz de Vox en sus redes sociales se convierte después en un cruce de acusaciones con el propio Víctor Torres, que no duda en contestar para explicar los posicionamientos de su grupo político.