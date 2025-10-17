El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Don Sancho, tras la peatonalización. Marta Moras

Vamos Palencia acusa al PSOE y al PP de «arruinar» la ciudad con sus enfrentamientos políticos

La formación localista reclama diálogo y consenso para romper el ciclo de «arrogancia y opacidad» que «marcó la gestión» de ambos partidos durante años

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:30

Comenta

El grupo municipal de Vamos Palencia ha difundido un comunicado en el que acusa al PP y al PSOE de «arruinar la ciudad» con sus enfrentamientos políticos, «dejando a los palentinos atrapados en una parálisis que impide cualquier avance». La formación localista reclamó diálogo y consenso para romper el ciclo de «arrogancia y opacidad» que, según denunciaron, «marcó la gestión» de ambos partidos durante años.

«Primero lo sufrimos como ciudadanos y ahora, desde dentro del Ayuntamiento, lo comprobamos con más crudeza», afirma la formación eb su comunicado. En el texto, Vamos Palencia enumera casos históricos como la venta ilegal de parcelas en el Sector 8 y la deuda acumulada por la calle Jardines, que atribuyeron directamente a la «nefasta gestión» de PP y PSOE.

Según el partido localista, el posicionamiento de ambas formaciones generará ahora un nuevo problema económico para la ciudad, con el conflicto por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Vamos Palencia recuerda que fue el PP quie impulsó esta medida cuando gobernaba el Ayuntamiento junto a Ciudadanos, «sin consultar ni escuchar a la ciudadanía». E indican también que en estos momentos, el PSOE, liderado por la alcaldesa, repite el error. «De la noche a la mañana, decidió cerrar las calles Don Sancho y La Cestilla, sin avisar ni dialogar con vecinos ni comerciantes. Esta medida unilateral generó protestas y caos en el centro histórico».

Vamos Palencia sostiene que el PP, desde la oposición, «se acomoda sin presentar moción de censura, pese a las demandas de sus votantes, y usa el conflicto como arma política». Para Vamos Palencia, el saldo es el de «una ciudad bloqueada, atrapada entre los intereses de dos partidos que han perdido la capacidad de escuchar».

Asimismo, critican al PSOE por mantener «la misma arrogancia, opacidad y desprecio por la participación ciudadana». Denuncian «mentiras sobre el estado real de la ciudad, una gestión desastrosa y ninguna visión de futuro».

Vamos Palencia prevé «dos años más de parálisis y enfrentamiento» y se compromete a sensibilizar a los palentinos. «Ni al PP ni al PSOE les interesa el futuro de nuestra ciudad; otra forma de gobernar es posible», concluye el comunicado.

