Muro actual entre la calle Jardines y las vías del tren. Marta Moras

Vamos Palencia acusa a Adif de dividir la ciudad con barreras

Denuncia la pasividad del Ayuntamiento, defiende el soterramiento como única solución y anima a los palentinos a movilizarse el día 6 contra las pantallas acústicas

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:10

Vamos Palencia ha denunciado las actuaciones previstas por Adif en varias pasarelas urbanas de la ciudad, que incluyen la instalación de barreras y cerramientos que reducirán o eliminarán aceras. Estos trabajos afectarán gravemente la accesibilidad y movilidad peatonal entre barrios, según apuntó. Estas medidas se suman al refuerzo del cerramiento ferroviario anunciado en 2023, con muros de hormigón y vallados de hasta 7,7 metros de altura, lo que, según la formación, consolidará una «ciudad aún más dividida».

Vamos Palencia alude en un comunicado al proyecto firmado en septiembre de 2023, «que evidencia que el Ayuntamiento fue informado de los nuevos muros en 2023, aunque no lo comunicó a la ciudadanía ni en ese momento ni tras reuniones posteriores con Adif en la actual legislatura».

La formación critica «esta opacidad» y la posible «falta de supervisión municipal». También la Asociación en Defensa del Soterramiento alerta sobre las barreras en las pasarelas y destaca que Adif pretende demoler parte de las aceras existentes en las pasarelas de Villalobón, avenida Cataluña y Cardenal Cisneros, en la salida hacia la carretera de Burgos y junto a la Escuela de Ingenierías Agrarias para colocar una barrera de hormigón prefabricado y en sus accesos instalar barreras metálicas de contención. A esto, Vamos Palencia apunta que el Ayuntamiento podría desconocer este proyecto específico. «Si lo desconoce, Adif actúa sin control; si lo conoce y calla, hay falta de transparencia», afirmó, para agregar que «Palencia no está siendo defendida».

Además, reprochó a los «partidos tradicionales» (PP y PSOE) la ausencia de compromiso real con el soterramiento durante años, priorizando intereses partidistas sobre los de la ciudad. Solo con sus mociones, aseguran, se ha vuelto a debatir el tema en el Ayuntamiento. «Todo lo demás perpetúa una Palencia rota, segregada y desigual», afirma Vamos Palencia, con dos concejalas en la corporación municipal, insistiendo en que el soterramiento es la única solución para una ciudad cohesionada y sin barreras.

Vamos Palencia anima a la ciudadanía a unirse a una concentración convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia (FAVPA) el próximo jueves 6 de noviembre a las 20 horas junto a la Estación de Ferrocarril. «Solo una movilización firme puede frenar estas imposiciones y reclamar el soterramiento. Palencia merece una ciudad sin muros. El momento de defenderla es ahora«, concluyó.

La Asociación en Defensa del Soterramiento exige explicaciones inmediatas de los máximos representantes políticos «ante la ocultación de las intenciones reales de Adif para seguir partiendo en dos la ciudad, recordando que esta actuación se suma a la instalación del muro de Berlín palentino de pantallas acústicas de hasta 7,7 metros de altura, y de casi 3 kilómetros de longitud, todo ello en contra de los estudios informativos aprobados, con sus correspondientes declaraciones de impacto ambiental», argumentan para llamar también a los ciudadanos a esa protesta.

