Sofía Díez, voluntaria que viajará a Etiopía: «No vamos a un hotel de 5 estrellas, tres semanas en Etiopía exigen resistencia» Sofía Díez Ocharan, con la camiseta 'España rumbo al Sur'. / Marta Moras La joven palentina comenzó la semana pasada la expedición de voluntariado a Etiopía con mucha ilusión y nerviosismo

«Será la mejor experiencia de tu vida». Es la frase que más ha escuchado Sofía Díez desde que decidió embarcarse en esta aventura. La joven palentina de 18 años comenzó el pasado martes una expedición a través de la XIV edición de 'España Rumbo al Sur' tras acabar sus estudios de Bachillerato. El proyecto, que durará tres semanas, consiste en un voluntariado a Etiopía con el objetivo de conocer y colaborar en diversos proyectos de cooperación. «Es una experiencia que pretende que los voluntarios conozcamos distintas culturas y adquiramos valores humanos», explicaba Sofía Díez horas antes de partir esta semana pasada.

-¿Por qué se embarca en esta aventura?

-A mí me lo recomendó una amiga que estuvo en Uganda el año pasado. Me dijo que si me gusta viajar era una buena oportunidad porque acababan de abrir el plazo, y siempre había querido hacer un voluntariado. Además, el hecho de que sea para jóvenes de 16 a 18 años me anima porque es gente de mi edad.

-¿Había hecho alguna vez un voluntariado similar?

-No, nunca lo había hecho pero estoy en un club de orientación en el que vamos de voluntarios a ayudar a organizar eventos.

-¿Cuánto dura la expedición?

-Son tres semanas donde estaremos en Etiopía, pero iremos viajando alrededor del país para conocer distintas realidades.

-¿Cuáles son los requisitos para poder entrar en el proyecto?

-No piden muchas condiciones para participar. Es un programa para jóvenes de entre 16 y 18 años que tengan nociones básicas de español, pero pueden ser de cualquier país.

-¿El trámite de aceptación es complejo?

-En los últimos años cada vez somos más gente, pero no es muy complicado entrar. Lo primero que teníamos que enviar era un vídeo o una carta explicando por qué queríamos participar, y de ahí seleccionaban a 220 personas. Después hacían una entrevista donde nos explicaban en qué consistía la experiencia y escogían a las 130 personas que iremos a la expedición.

-¿La entrevista personal era presencial?

-En ese sentido, sí que nos han dado facilidades porque aunque en principio era una entrevista presencial, nos han dado la oportunidad de hacerlo por Skype porque la sede está en Madrid.

-¿Cuál es el coste de formar parte del proyecto?

-Cuesta 1.500 euros. Hacemos un curso de emprendimiento durante abril y mayo donde vendíamos pulseras, imanes, hicimos sorteos e incluso hablé con mi instituto para hacer una tómbola que tuvo mucho éxito. La idea es buscar una forma para poder financiarnos el viaje.

-De los 1.500 euros necesarios, ¿cuánto dinero consiguió recaudar?

-Conseguí recaudarlo todo. De hecho, creo que ha sido un poquito más que donaré a alguna ONG.

-¿El dinero se puede pagar a plazos o hay que pagarlo en una sola vez?

-Una vez que eres seleccionado tienes que dar una señal de 500 euros, pero nos dejan tiempo para pagar el resto. Desde el proyecto nos aconsejaban iniciativas para poder recaudar el dinero fácilmente y nos marcaban un plazo para intentar tener una cantidad. La idea es poder ir pagándolo a plazos hasta cubrir la cuantía total.

-¿Hay algún tipo de ayuda o beca?

-Sí, uno de los principales patrocinadores es la Mutua Madrileña, y a los miembros de esta aseguradora les pagan la mitad del viaje. Desde el proyecto nos han ayudado a ponernos en contacto con empresas y organismos para que nos financiasen a cambio de aparecer como patrocinadores.

-¿Qué es lo que más le ha motivado?

-Etiopía me parece un país muy interesante culturalmente. El hecho de que la gente me diga que ha sido la mejor experiencia de su vida me llama mucho la atención, yo también quiero decirlo al volver.

-Por el contrario, ¿cuál cree que va a ser lo más duro de la expedición?

-Respecto al país no hay tanta luz como la que tenemos en España. Además, estamos en época de lluvia y eso puede incomodarnos un poco en los desplazamientos ya que los haremos andando.

-¿Se ha tenido que prepara de alguna manera?

-A nivel de cuidado de salud me he tenido que poner varias vacunas porque al ser un país africano es necesario, incluso algunas nos las tenemos que poner mientras estemos allí. A nivel físico ya hace un par de meses que nos mandaron unas tablas de ejercicio y unas sugerencias para ponernos en forma. Es una experiencia que exige tener cierta resistencia física porque no vamos a un hotel de cinco estrellas.

-¿La planificación del viaje ha sido compleja?

-Organizarlo todo es un poco complicado porque hay que pensar en muchas cosas. Ahora estoy preparando los últimos detalles aunque ya lo tengo todo listo. Ya lo veo muy cerca y empiezo a tener nervios, pero estoy muy ilusionada.

-¿En qué consiste el equipaje que tenéis que llevar?

-Llevamos mochila, saco y esterillas que nos ocupen lo menos posible. En cuanto a la ropa, aunque son tres semanas, no podemos llevar mucha ropa por cuestión de comodidad. Por supuesto, mosquitera y repelente de mosquitos porque evitar picaduras de insectos es una de las cosas más importantes.

-¿Desde dónde sale el grupo rumbo a Etiopía?

-Hemos quedado todos en Madrid para coger el vuelo. No hay vuelo directo así que haremos escala en Frankfurt. Al ser tantas personas, nos dividimos en grupos. El primer turno va dos días antes, y el segundo turno se va dos días mas tarde.