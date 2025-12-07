Valdecañas de Cerrato renueva la devoción a San Nicolás de Bari

Valdecañas de Cerrato, pedanía de Baltanás, ha lucido este sábado sus mejores galas para celebrar con todos los honores la festividad de San Nicolás de ... Bari, patrono de la localidad y de la parroquia. Este obispo, que nació en el siglo IV, destacó especialmente por la caridad y desde entonces son muchos los milagros que se le atribuyen por su intercesión.

La devoción a San Nicolás de Bari está muy arraigada entre los valdecañeses, que además conservan una de sus reliquias, que presidió la celebración y que fue venerada por los fieles. De hecho, los valdecañeses dedicaron la iglesia parroquial a San Nicolás de Bari, de estilo barroco y fechada en el siglo XVII. En su construcción resalta la torre cuadrangular, construida en sillar, probablemente sobre el solar que ocupó la anterior iglesia parroquial del siglo XII.

Desde 2012, el templo cuenta con un mirador en la torre con el objetivo de promocionar el turismo en la comarca. 'Miradores del Cerrato' es una de las apuestas fuertes del Ayuntamiento de Baltanás y Valdecañas de Cerrato para ampliar la oferta turística cerrateña.

La fiesta en honor a San Nicolás comenzó con la solemne procesión por las principales calles de la localidad. Acto seguido, los valdecañeses asistieron a la eucaristía en honor a su patrono. Varias vecinas de la localidad colaboraron activamente en la liturgia y en la decoración del templo parroquial, perfectamente engalanado para la ocasión. El párroco de la localidad, Carlos Martín, animó a todos los vecinos a practicar la caridad al igual que San Nicolás de Bari y les invitó a vivir el futuro con optimismo, haciendo pueblo en el día a día. También recordó algunos datos de la vida del Santo, al que la tradición le asocia popularmente con Santa Claus por su cercanía con los niños y los regalos.

La Eucaristía estuvo amenizada por el coro parroquial local, que al finalizar entonó la 'Canción a San Nicolás de Bari', con la letra adaptada por el valdecañés Pedro Aguayo en el año 2022.

Después de la celebración, Ángel Martínez continuó con uno de los momentos más esperados por los valdecañeses, que acuden cada año a comprar la lotería de Navidad que desde hace más de dos décadas traía su padre, Pablo Martínez, fallecido en abril de 2018. De este modo, Ángel Martínez agradeció a todos los vecinos su cariño y mostró su deseo para que el día 22 de diciembre haya un motivo para celebrar gracias a la lotería.

Otro de los actos de esta jornada festiva es la adquisición del calendario de la comunidad parroquial, que este año reproduce un momento de la Semana Santa en Valdecañas. En esta ocasión, Resu Martín y Milagros Valdeolmillos fueron las vecinas encargadas de vender los calendarios, lo que permite recaudar algún donativo para el mantenimiento del templo.

Continuando con la iniciativa del año 2017, los valdecañeses han dado un impulso a su fiesta grande, por lo que además han contado con degustación de vino dulce y de los 'Caprichos de San Nicolás', unas pastas que contaron con gran acogida entre los valdecañeses. La fiesta continuó con los aperitivos en La Cuesta del Acedo, con música festiva, el sorteo de la tradicional cesta navideña, distintos torneos de juegos de mesa y futbolín, regalos para los más pequeños, humor y chocolate. Una iniciativa promovida por la Asociación Virgen Nuestra Señora del Campo que preside Manoli Aguayo y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Valdecañas de Cerrato y La Cuesta del Acedo. También se inauguró el alumbrado público navideño, la exposición de belenes y Artesanía Navideña en la Casa del Cordón y se repartieron regalos del concurso de tarjetas navideñas.