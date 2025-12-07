El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ángel Martínez vende la lotería de Navidad.

Ver 78 fotos
Ángel Martínez vende la lotería de Navidad. Luis Antonio Curiel

Valdecañas de Cerrato renueva la devoción a San Nicolás de Bari

La celebración incluye la venta de lotería de Navidad por parte de Ángel Martínez, que sigue la tradición de su padre

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:05

Comenta

Valdecañas de Cerrato, pedanía de Baltanás, ha lucido este sábado sus mejores galas para celebrar con todos los honores la festividad de San Nicolás de ... Bari, patrono de la localidad y de la parroquia. Este obispo, que nació en el siglo IV, destacó especialmente por la caridad y desde entonces son muchos los milagros que se le atribuyen por su intercesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  5. 5

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  6. 6

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  7. 7

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  8. 8 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  9. 9

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  10. 10

    Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valdecañas de Cerrato renueva la devoción a San Nicolás de Bari